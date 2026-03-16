Обещал помочь: москвич выманил у крымчанина 2,5 млн рублей

В Крыму на четыре года осужден москвич за обман знакомого на 2,5 миллиона рублей
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ,16 мар – РИА Новости Крым. Житель Москвы выманил у своего знакомого несколько миллионов рублей под предлогом решения всевозможных деловых вопросов – от получения прав на авто до разблокировки банковского счета. В итоге предприимчивый житель столицы приговорен к четырем годам колонии условно. Об этом сообщила прокуратура Крыма.
"Прокуратура Черноморского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя города Москвы. Суд приговорил виновного к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период", – говорится в сообщении.
Следователи установили, что в течение нескольких месяцев в 2022 году мужчина под различными предлогами, в том числе оказания помощи в получении водительского удостоверения, якобы оплаты долгов, государственной пошлины, необходимости внесения денег для разблокировки банковского счета, получил от потерпевшего более 2,5 миллионов рублей.
"На самом же деле мужчина не имел возможности и намерений выполнять взятые на себя обязательства, присвоив денежные средства", – уточнили в надзорном ведомстве.
Ранее в Саках за покушение на мошенничество задержан индивидуальный предприниматель. Мужчина предложил знакомому "решить вопрос" с получением водительского удостоверения без экзаменов за 300 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что житель Джанкойского района Крыма подозревается в мошенничестве с документами, с помощью которых он получил в собственность землю кадастровой стоимостью 2,1 миллиона рублей.
