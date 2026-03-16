https://crimea.ria.ru/20260316/obeschal-pomoch-moskvich-vymanil-u-krymchanina-25-mln-rubley-1154376395.html

Обещал помочь: москвич выманил у крымчанина 2,5 млн рублей

2026-03-16T20:32

мошенничество

крым

новости крыма

закон и право

приговор

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122374347_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_932a77d35881d05f29a95569bbff2c2f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ,16 мар – РИА Новости Крым. Житель Москвы выманил у своего знакомого несколько миллионов рублей под предлогом решения всевозможных деловых вопросов – от получения прав на авто до разблокировки банковского счета. В итоге предприимчивый житель столицы приговорен к четырем годам колонии условно. Об этом сообщила прокуратура Крыма.Следователи установили, что в течение нескольких месяцев в 2022 году мужчина под различными предлогами, в том числе оказания помощи в получении водительского удостоверения, якобы оплаты долгов, государственной пошлины, необходимости внесения денег для разблокировки банковского счета, получил от потерпевшего более 2,5 миллионов рублей.Ранее в Саках за покушение на мошенничество задержан индивидуальный предприниматель. Мужчина предложил знакомому "решить вопрос" с получением водительского удостоверения без экзаменов за 300 тысяч рублей.Ранее сообщалось, что житель Джанкойского района Крыма подозревается в мошенничестве с документами, с помощью которых он получил в собственность землю кадастровой стоимостью 2,1 миллиона рублей.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

