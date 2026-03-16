Объединяющая весна: как выбор крымчан сплотил всю Россию - РИА Новости Крым, 16.03.2026

2026-03-16T12:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. События Крымской весны стали объединяющей силой, сплотившей всех россиян в любви к Родине. Об этом журналистам заявил полномочный представитель Герой России Олег Белавенцев в двенадцатую годовщину Всекрымского референдума."Подавляющее большинство населения высказалось за возвращение в Россию, и нас поддержал президент. Самое главное, что мы это все сделали в короткий период времени и без крови. Я всех поздравляю с этим замечательным праздником и верю, что ежегодно наши граждане не только в Крыму, но и во всей нашей великой Родине будут отмечать этот праздник. Потому что он объединил людей, мы почувствовали, что мы великая держава", – сказал Белавенцев.По словам главы Крыма Сергея Аксенова, референдум 16 марта 2014 года стал уникальным моментом, показавшим, что единство людей и власти способны менять течение истории.Он выразил слова благодарности всем крымчанам и президенту России, и также поздравил жителей Крыма и всей страны с годовщиной событий Крымской весны. Глава Госсовета республики Владимир Константинов в свою очередь напомнил, что крымчане делали свой выбор сердцем."Восстановление Крыма, его инфраструктуры является отдельным успехом. И если бы этого не было, крымчане все равно были бы благодарны. Они не шли в Россию ни за дорогами, ни за мостами – это совершенно в другой плоскости лежало. Мы просто хотели возвращения на родину и все. Но то, что пришло после этого – по сути строительство нового Крыма. И то, что крымская команда справилась с этой задачей – это тоже является нашим общим успехом. Конечно, мы бы не справились без поддержки президента и народа России. Поэтому у меня большая благодарность. Это и было политическим чудом", - убежден спикер республиканского парламента.16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России. 17 марта Верховный совет Крыма на основании результатов референдума принял постановление о независимости от Украины. Парламент также обратился с предложением о принятии Крыма в состав Российской Федерации в качестве субъекта. 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Референдум в Крыму 16 марта 2014 года – как это былоЭто наша общая победа - крымчан поздравили с годовщиной референдумаЗа ходом референдума в Крыму следила вся страна - Развожаев

