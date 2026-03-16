Новости СВО: Киев продолжает нести страшные потери в людях и технике

ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности всех группировок войск РФ еще 1 230 военнослужащих, а также военную технику и вооружения, информирует в понедельник

2026-03-16T13:35

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности всех группировок войск РФ еще 1 230 военнослужащих, а также военную технику и вооружения, информирует в понедельник Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Потери ВСУ составили до 285 человек, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей и артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов материальных средств.Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю, уничтожили более 180 вражеских солдат, танк, американский бронетранспортер М113, четыре боевые бронированные машины, 24 автомобиля и два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 130 боевиков, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства, два склада боеприпасов и семь складов материальных средств.Группировка "Центр" улучшила тактическое положение. Потери украинских вооруженных – свыше 300 военных, четыре боевые бронированные машины, 16 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, разбили более 280 боевиков киевского режима, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и склад материальных средств.Военнослужащие группировки "Днепр" уничтожили 55 украинских неонацистов, 11 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 123 994 беспилотных летательных аппарата, 652 зенитных ракетных комплекса, 28 294 танка и другие боевые бронированные машины, 1 690 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 880 орудий полевой артиллерии и минометов, 56 897 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные за сутки сбили полтысячи вражеских дроновКиев хочет закончить войну – Зеленский заявил о нехватке солдат ВСУКогда закончится СВО

