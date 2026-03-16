На Украине задержали высокопоставленных сотрудников СБУ

При получении взятки в размере 60 тысяч долларов задержаны замглавы Службы безопасности в Киевской области и замначальника следственного управления СБУ. Об этом РИА Новости Крым, 16.03.2026

2026-03-16T19:27

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. При получении взятки в размере 60 тысяч долларов задержаны замглавы Службы безопасности в Киевской области и замначальника следственного управления СБУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Верховной рады Алексей Гончаренко*.Второго января депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил о возможной смене главы СБУ. Издание Politico ранее сообщало, что глава киевского режима Владимир Зеленский предложил Василию Малюку* пост в службе внешней разведки или в СНБО Украины.Ранее глава киевского режима назначил начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова** руководителем своего офиса и поручил ему обновить и представить на утверждение стратегические основы "обороны и развития" в сотрудничестве с секретарем СНБО. По утверждению Зеленского, новый руководитель офиса сосредоточится на вопросах безопасности, а также на "дипломатическом треке" в переговорах.Предыдущий глава офиса Зеленского Андрей Ермак был отправлен в отставку 28 ноября на фоне громкого коррупционного скандала на Украине. В отношении него было возбуждено уголовное дело.Глава СБУ Василий Малюк* заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта на Крымского мосту, который произошел 8 октября 2022 года. На автодорожной части со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека. ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась.Суд в Москве заочно арестовал Малюка* по делу о теракте.* внесен в список террористов и экстремистов.** Заочно осужден в России и внесен в перечень террористов и экстремистов.

новости, украина, сбу (служба безопасности украины), взятка