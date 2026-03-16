https://crimea.ria.ru/20260316/na-ukraine-zaderzhali-vysokopostavlennykh-sotrudnikov-sbu-1154396368.html
На Украине задержали высокопоставленных сотрудников СБУ
На Украине задержали высокопоставленных сотрудников СБУ - РИА Новости Крым, 16.03.2026
На Украине задержали высокопоставленных сотрудников СБУ
При получении взятки в размере 60 тысяч долларов задержаны замглавы Службы безопасности в Киевской области и замначальника следственного управления СБУ. Об этом РИА Новости Крым, 16.03.2026
2026-03-16T19:27
2026-03-16T19:27
2026-03-16T19:27
новости
украина
сбу (служба безопасности украины)
взятка
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145322627_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9f840847ccf014b65f046559305942e5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. При получении взятки в размере 60 тысяч долларов задержаны замглавы Службы безопасности в Киевской области и замначальника следственного управления СБУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Верховной рады Алексей Гончаренко*.Второго января депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил о возможной смене главы СБУ. Издание Politico ранее сообщало, что глава киевского режима Владимир Зеленский предложил Василию Малюку* пост в службе внешней разведки или в СНБО Украины.Ранее глава киевского режима назначил начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова** руководителем своего офиса и поручил ему обновить и представить на утверждение стратегические основы "обороны и развития" в сотрудничестве с секретарем СНБО. По утверждению Зеленского, новый руководитель офиса сосредоточится на вопросах безопасности, а также на "дипломатическом треке" в переговорах.Предыдущий глава офиса Зеленского Андрей Ермак был отправлен в отставку 28 ноября на фоне громкого коррупционного скандала на Украине. В отношении него было возбуждено уголовное дело.Глава СБУ Василий Малюк* заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта на Крымского мосту, который произошел 8 октября 2022 года. На автодорожной части со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека. ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась.Суд в Москве заочно арестовал Малюка* по делу о теракте.* внесен в список террористов и экстремистов.** Заочно осужден в России и внесен в перечень террористов и экстремистов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Главный логист воздушных сил ВСУ попался на взятке в $320 тысячОтмыли более $200 млн: новые эпизоды громкого дела о коррупции на УкраинеКиев подготовил новую схему воровства западных денег
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145322627_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_2d4aa9ce0ebb84dad7a789e495badfd7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, украина, сбу (служба безопасности украины), взятка
На Украине задержали высокопоставленных сотрудников СБУ
Высокопоставленных сотрудников СБУ задержали на Украине за взятки
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. При получении взятки в размере 60 тысяч долларов задержаны замглавы Службы безопасности в Киевской области и замначальника следственного управления СБУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Верховной рады Алексей Гончаренко*.
"Задержан заместитель главы СБУ в Киевской области. Вместе с заместителем начальника управления СБУ в Киеве и Киевской области Олегом Токарчуком был задержан заместитель начальника следственного управления ГУ СБУ Якобчук. Их задержали во время получения взятки в сумме 60 тысяч долларов", – сообщил нардеп. По его информации, взятку они получили за закрытие уголовного дела.
Второго января депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил о возможной смене главы СБУ. Издание Politico ранее сообщало, что глава киевского режима Владимир Зеленский предложил Василию Малюку* пост в службе внешней разведки или в СНБО Украины.
Ранее глава киевского режима назначил начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова** руководителем своего офиса и поручил ему обновить и представить на утверждение стратегические основы "обороны и развития" в сотрудничестве с секретарем СНБО. По утверждению Зеленского, новый руководитель офиса сосредоточится на вопросах безопасности, а также на "дипломатическом треке" в переговорах.
Предыдущий глава офиса Зеленского Андрей Ермак был отправлен в отставку
28 ноября на фоне громкого коррупционного скандала на Украине. В отношении него было возбуждено уголовное дело
.
Глава СБУ Василий Малюк* заявил
о личном участии в разработке и реализации террористического акта на Крымского мосту, который произошел 8 октября 2022 года. На автодорожной части со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека. ФСБ России заявила
, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась.
Суд в Москве заочно арестовал Малюка
* по делу о теракте.
* внесен в список террористов и экстремистов.
** Заочно осужден в России и внесен в перечень террористов и экстремистов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
