На территорию гимназии в Костроме упали обломки БПЛА со взрывчаткой - РИА Новости Крым, 16.03.2026
На территорию гимназии в Костроме упали обломки БПЛА со взрывчаткой
На территорию гимназии в Костроме упали обломки БПЛА со взрывчаткой - РИА Новости Крым, 16.03.2026
На территорию гимназии в Костроме упали обломки БПЛА со взрывчаткой
Обломки БПЛА обнаружили на территории гимназии в Костроме. Предварительно, фрагменты могут содержать частицы взрывчатого вещества, принято решение их... РИА Новости Крым, 16.03.2026
2026-03-16T21:57
2026-03-16T21:57
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Обломки БПЛА обнаружили на территории гимназии в Костроме. Предварительно, фрагменты могут содержать частицы взрывчатого вещества, принято решение их ликвидировать на месте. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников.Оперативными службами принято решение ликвидировать обломки БПЛА непосредственно на месте. В целях обеспечения безопасности людей, проживающих рядом со школой, организована их кратковременная эвакуация.Также глава региона поставил задачу администрации города после проведения оперативных работ провести обходы жилых домов и проверить, не нанесен ли ущерб имуществу людей.9 марта сообщалось, что в Краснодарском крае на территории дома культуры и детского садика упали обломки украинских беспилотников – повреждены окна, пострадавших нет.
кострома, новости, сергей ситников, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
На территорию гимназии в Костроме упали обломки БПЛА со взрывчаткой

В Костроме обломки БПЛА с взрывчатым веществом упали на территории гимназии

21:57 16.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Обломки БПЛА обнаружили на территории гимназии в Костроме. Предварительно, фрагменты могут содержать частицы взрывчатого вещества, принято решение их ликвидировать на месте. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников.

"По информации оперативных служб, на территории гимназии №28 города Костромы находятся обломки беспилотника. По предварительным данным, на них могут находиться частицы взрывчатого вещества", – сказано в сообщении.

Оперативными службами принято решение ликвидировать обломки БПЛА непосредственно на месте. В целях обеспечения безопасности людей, проживающих рядом со школой, организована их кратковременная эвакуация.
"Принято решение на месте ликвидировать взрывоопасные остатки БПЛА. Для обеспечения максимальной безопасности жителей близлежащих домов организована их кратковременная эвакуация", – добавил губернатор.
Также глава региона поставил задачу администрации города после проведения оперативных работ провести обходы жилых домов и проверить, не нанесен ли ущерб имуществу людей.
9 марта сообщалось, что в Краснодарском крае на территории дома культуры и детского садика упали обломки украинских беспилотников – повреждены окна, пострадавших нет.
