На территорию гимназии в Костроме упали обломки БПЛА со взрывчаткой
На территорию гимназии в Костроме упали обломки БПЛА со взрывчаткой - РИА Новости Крым, 16.03.2026
На территорию гимназии в Костроме упали обломки БПЛА со взрывчаткой
Обломки БПЛА обнаружили на территории гимназии в Костроме. Предварительно, фрагменты могут содержать частицы взрывчатого вещества, принято решение их... РИА Новости Крым, 16.03.2026
2026-03-16T21:57
2026-03-16T21:57
2026-03-16T21:57
кострома
новости
сергей ситников
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Обломки БПЛА обнаружили на территории гимназии в Костроме. Предварительно, фрагменты могут содержать частицы взрывчатого вещества, принято решение их ликвидировать на месте. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников.Оперативными службами принято решение ликвидировать обломки БПЛА непосредственно на месте. В целях обеспечения безопасности людей, проживающих рядом со школой, организована их кратковременная эвакуация.Также глава региона поставил задачу администрации города после проведения оперативных работ провести обходы жилых домов и проверить, не нанесен ли ущерб имуществу людей.9 марта сообщалось, что в Краснодарском крае на территории дома культуры и детского садика упали обломки украинских беспилотников – повреждены окна, пострадавших нет.
кострома
кострома, новости, сергей ситников, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
На территорию гимназии в Костроме упали обломки БПЛА со взрывчаткой
В Костроме обломки БПЛА с взрывчатым веществом упали на территории гимназии