На Солнце произошла сильная вспышка – какой будет солнечная активность
17:04 16.03.2026 (обновлено: 17:38 16.03.2026)
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНВспышка на Солнце. Скриншот видео
СИМФЕРОПОЛЬ,16 мар – РИА Новости Крым. В понедельник днем на Солнце произошла сильная вспышка. Она продолжалась 32 минуты. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
"16 марта в 15:15 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4392 (S14E19) зарегистрирована вспышка M2.8 продолжительностью 32 минуты", – говорится в сообщении.
В службе отметили, что возмущение геомагнитного поля продолжается.
Вместе с тем, по прогнозу космической погоды на 16 и 17 марта вспышечная солнечная активность будет умеренной, а вспышки класса Х маловероятны.
Ранее сообщалось, что продолжительная магнитная буря происходит на Земле из-за усиления скорости солнечного ветра. Событие связано с резким повышением скорости солнечного ветра в окрестностях Земли, которое, в свою очередь, вызвано корональной дырой на Солнце.
В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что в понедельник, в 15:20 по московскому времени, комета 3I/ATLAS практически вплотную приблизится к самой крупной планете Солнечной системы – Юпитеру. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, внутри Солнечной системы небесное тело будет находиться еще около 10 тысяч лет, хотя из поля зрения современных средств слежения полностью пропадет во второй половине этого года.
