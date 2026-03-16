На Солнце произошла сильная вспышка - РИА Новости Крым, 16.03.2026
На Солнце произошла сильная вспышка
В понедельник днем на Солнце произошла сильная вспышка. Она продолжалась 32 минуты. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы по гидрометеорологии и... РИА Новости Крым, 16.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ,16 мар – РИА Новости Крым. В понедельник днем на Солнце произошла сильная вспышка. Она продолжалась 32 минуты. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.В службе отметили, что возмущение геомагнитного поля продолжается.Вместе с тем, по прогнозу космической погоды на 16 и 17 марта вспышечная солнечная активность будет умеренной, а вспышки класса Х маловероятны.Ранее сообщалось, что продолжительная магнитная буря происходит на Земле из-за усиления скорости солнечного ветра. Событие связано с резким повышением скорости солнечного ветра в окрестностях Земли, которое, в свою очередь, вызвано корональной дырой на Солнце.В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что в понедельник, в 15:20 по московскому времени, комета 3I/ATLAS практически вплотную приблизится к самой крупной планете Солнечной системы – Юпитеру. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, внутри Солнечной системы небесное тело будет находиться еще около 10 тысяч лет, хотя из поля зрения современных средств слежения полностью пропадет во второй половине этого года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 годуГигантский разлом на Солнце – к Земле идут магнитные буриНайден потенциально пригодный для жизни "космический близнец" Земли
СИМФЕРОПОЛЬ,16 мар – РИА Новости Крым. В понедельник днем на Солнце произошла сильная вспышка. Она продолжалась 32 минуты. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"16 марта в 15:15 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4392 (S14E19) зарегистрирована вспышка M2.8 продолжительностью 32 минуты", – говорится в сообщении.

В службе отметили, что возмущение геомагнитного поля продолжается.
Вместе с тем, по прогнозу космической погоды на 16 и 17 марта вспышечная солнечная активность будет умеренной, а вспышки класса Х маловероятны.
Ранее сообщалось, что продолжительная магнитная буря происходит на Земле из-за усиления скорости солнечного ветра. Событие связано с резким повышением скорости солнечного ветра в окрестностях Земли, которое, в свою очередь, вызвано корональной дырой на Солнце.
В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что в понедельник, в 15:20 по московскому времени, комета 3I/ATLAS практически вплотную приблизится к самой крупной планете Солнечной системы – Юпитеру. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, внутри Солнечной системы небесное тело будет находиться еще около 10 тысяч лет, хотя из поля зрения современных средств слежения полностью пропадет во второй половине этого года.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ученые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 году
Гигантский разлом на Солнце – к Земле идут магнитные бури
Найден потенциально пригодный для жизни "космический близнец" Земли
 
