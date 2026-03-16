На Кубе блэкаут: произошло полное отключение национальной энергосистемы
Полное отключение Национальной электроэнергетической системы произошло на Кубе, сообщила государственная компания Unión Eléctrica de Cuba.
2026-03-16T22:43
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Полное отключение Национальной электроэнергетической системы произошло на Кубе, сообщила государственная компания Unión Eléctrica de Cuba.Полный блэкаут на Кубе также произошел менее двух недель назад и был связан с аварией на ТЭЦ "Антонио Гитеррас". Еще один сбой в подаче электроэнергии, который оставил без света столичный регион, случился 10 марта.На острове в связи кризисом в энергетике в последние дни проходили протесты граждан, один из которых завершился нападением на региональный комитет компартии и задержаниями участников. Президент страны осудил акты вандализма, подчеркнув, что власти не допустят безнаказанности.Президент США Дональд Трамп назвал Кубу "угрозой национальной безопасности и внешней политике" и 29 января подписал исполнительный указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу.Также Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть и финансовую помощь из Венесуэлы.Американские власти стремятся навязать кубинскому народу экстремальные условия жизни, инициируя блокаду поставок топлива в республику. Об этом заявил министр иностранных дел Кубы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
22:37 16.03.2026 (обновлено: 22:43 16.03.2026)