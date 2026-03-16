На Кубе блэкаут: произошло полное отключение национальной энергосистемы - РИА Новости Крым, 16.03.2026
На Кубе блэкаут: произошло полное отключение национальной энергосистемы
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Полное отключение Национальной электроэнергетической системы произошло на Кубе, сообщила государственная компания Unión Eléctrica de Cuba.
"Произошло полное отключение Национальной электроэнергетической системы. Начинают применяться протоколы по восстановлению", – цитирует сообщение компании РИА Новости.
Полный блэкаут на Кубе также произошел менее двух недель назад и был связан с аварией на ТЭЦ "Антонио Гитеррас". Еще один сбой в подаче электроэнергии, который оставил без света столичный регион, случился 10 марта.
На острове в связи кризисом в энергетике в последние дни проходили протесты граждан, один из которых завершился нападением на региональный комитет компартии и задержаниями участников. Президент страны осудил акты вандализма, подчеркнув, что власти не допустят безнаказанности.
Президент США Дональд Трамп назвал Кубу "угрозой национальной безопасности и внешней политике" и 29 января подписал исполнительный указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу.
Также Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть и финансовую помощь из Венесуэлы.
Американские власти стремятся навязать кубинскому народу экстремальные условия жизни, инициируя блокаду поставок топлива в республику. Об этом заявил министр иностранных дел Кубы.
22:55Интервью Аксенова и годовщина референдума 2014 года в Крыму: главное
22:37На Кубе блэкаут: произошло полное отключение национальной энергосистемы
22:27Площадь пожара в Феодосии еще выросла – огонь локализовали на 30 гектарах
22:16Мужчина отравился угарным газом на пожаре в "заброшке" в Севастополе
21:57На территорию гимназии в Костроме упали обломки БПЛА со взрывчаткой
21:39Когда ситуация из-за Ирана станет для США и Европы критической – мнение
21:13В Севастополе подорожали овощи и снижаются цены на птицу
20:55Астрономы обнаружили новый класс планет с океаном магмы
20:32Обещал помочь: москвич выманил у крымчанина 2,5 млн рублей
20:07Украина стала полигоном для освоения Западом навыков ведения войны БПЛА
19:55Украина не смогла остановить наступление российских войск – Герасимов
19:27На Украине задержали высокопоставленных сотрудников СБУ
19:10"Такого не было ни до, ни после": как голосовал Крым 12 лет назад
18:52Площадь пожара в Феодосии выросла более чем в восемь раз
18:28В Балаклаве возвращают исторический облик дому Юсупова
18:07В Севастополе силовики обнаружили в такси килограмм наркотиков
17:52Теракт ради денег: в Пензе подросток поджег станции радиосвязи
17:37Пожар в Феодосии охватил три гектара – что известно
17:31"Это не наша война": Германия отказала Трампу в помощи на Ближнем Востоке
17:20В смертельном ДТП на трассе в Крым погибли два человека
Лента новостейМолния