https://crimea.ria.ru/20260316/muzhchina-otravilsya-ugarnym-gazom-na-pozhare-v-zabroshke-v-sevastopole-1154400377.html
Мужчина отравился угарным газом на пожаре в "заброшке" в Севастополе
На пожаре в одном из заброшенных строений Севастополя мужчина отравился угарным газом. Огонь охватил 30 "квадратов" здания. Об этом сообщили в главке МЧС России РИА Новости Крым, 16.03.2026
2026-03-16T22:16
новости севастополя
севастополь
мчс севастополя
происшествия
пожар
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/10/1154400538_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a897591dfda493f8cbf938bcdf591df7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. На пожаре в одном из заброшенных строений Севастополя мужчина отравился угарным газом. Огонь охватил 30 "квадратов" здания. Об этом сообщили в главке МЧС России по городу.Вызов в садоводческое товарищество "Дружба" в Нахимовском районе поступил в 20:04. Прибыв к месту, спасатели выяснили, что горит заброшенное строение, внутри находится человек.Пожар площадью 30 квадратных метров потушили в 21:03. От чрезвычайного ведомства задействовались 9 специалистов и три автомобиля. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, добавили в МЧС России.В понедельник в пресс-службе правительства региона предупредили, что с 1 апреля в Севастополе начинается пожароопасный сезон. Будет усилено патрулирование лесных территорий, в том числе с привлечением конной полиции ОМВД и казачьих формирований.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/10/1154400538_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_c65cef4e5f765a56f0e573615459a426.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
