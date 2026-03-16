Мужчина отравился угарным газом на пожаре в "заброшке" в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.03.2026
Мужчина отравился угарным газом на пожаре в "заброшке" в Севастополе
Мужчина отравился угарным газом на пожаре в "заброшке" в Севастополе
22:16 16.03.2026
 
© МЧС Севастополя — Пожар в заброшенном доме
Пожар в заброшенном доме
© МЧС Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. На пожаре в одном из заброшенных строений Севастополя мужчина отравился угарным газом. Огонь охватил 30 "квадратов" здания. Об этом сообщили в главке МЧС России по городу.
Вызов в садоводческое товарищество "Дружба" в Нахимовском районе поступил в 20:04. Прибыв к месту, спасатели выяснили, что горит заброшенное строение, внутри находится человек.
"Проникнув в задымленное помещение, сотрудники МЧС России обнаружили мужчину, его вывели на свежий воздух и передали медикам. У спасенного диагностировали отравление угарным газом", – сказано в сообщении.
Пожар площадью 30 квадратных метров потушили в 21:03. От чрезвычайного ведомства задействовались 9 специалистов и три автомобиля. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, добавили в МЧС России.
В понедельник в пресс-службе правительства региона предупредили, что с 1 апреля в Севастополе начинается пожароопасный сезон. Будет усилено патрулирование лесных территорий, в том числе с привлечением конной полиции ОМВД и казачьих формирований.
