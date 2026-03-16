Мирный житель погиб и шестеро ранены при обстреле ВСУ Херсонщины
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ,16 мар – РИА Новости Крым. В результате обстрела ВСУ Херсонской области на выходных погиб один мирный житель, еще шесть человек ранены. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.
"Новой Каховке погиб мужчина 1983 года рождения. В Новокаховском округе обстрел гражданского автомобиля привел к ранению женщины и мужчины. В Алешках, в результате сбросов боеприпасов с беспилотников ранены женщина и мужчина. В окрестностях Великих Копаней Алешкинского муниципалитета удар беспилотника по автомобилю привел к ранению двоих мужчин", - написал он в своем Telegram-канале.
Также губернатор сообщил, что повреждены жилые дома в Горностаевке и Лимановке, легковой автомобиль в Новой Каховке и здание аптеки в Новой Маячке. Враг также обстрелял Голую Пристань, Горностаевку, Кардашинку, Песчановку и Старую Збурьевку и другие населенные пункты области.
13 марта шесть мирных жителей пострадали в результате ударов дронов ВСУ по автомобилям, домам и магазинам в Херсонской области. Также 11 марта Сальдо сообщал о гибели одного мирного жителя и ранении шестерых при атаках украинских дронов по городам и селам области. 22 февраля в Голопристанском округе Херсонской области два автомобиля подорвались на минах. Один человек ранен, еще один погиб.
