Мирный житель погиб и шестеро ранены при обстреле ВСУ Херсонщины

В результате обстрела ВСУ Херсонской области на выходных погиб один мирный житель, еще шесть человек ранены. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 16.03.2026

2026-03-16T13:22

СИМФЕРОПОЛЬ,16 мар – РИА Новости Крым. В результате обстрела ВСУ Херсонской области на выходных погиб один мирный житель, еще шесть человек ранены. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.Также губернатор сообщил, что повреждены жилые дома в Горностаевке и Лимановке, легковой автомобиль в Новой Каховке и здание аптеки в Новой Маячке. Враг также обстрелял Голую Пристань, Горностаевку, Кардашинку, Песчановку и Старую Збурьевку и другие населенные пункты области.13 марта шесть мирных жителей пострадали в результате ударов дронов ВСУ по автомобилям, домам и магазинам в Херсонской области. Также 11 марта Сальдо сообщал о гибели одного мирного жителя и ранении шестерых при атаках украинских дронов по городам и селам области. 22 февраля в Голопристанском округе Херсонской области два автомобиля подорвались на минах. Один человек ранен, еще один погиб.

