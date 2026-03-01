Местами дожди и мокрый снег: погода в Крыму в понедельник
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться влиянием холодного атмосферного фронтального раздела. Местами пройдут небольшие дожди, в горах мокрый снег. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3, на южном побережье до +6 градусов, днем +8…+13, в горах +2…+7 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +10…+12 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +10...+12.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Температура воздуха ночью от +1 до +5 градусов, днем +10...+12.
