Десятки дронов летят на Москву - атака ВСУ продолжается третьи сутки
Силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников на Москву, с полуночи сбито уже 26 БПЛА. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 16.03.2026
2026-03-16T06:54
атаки всу
сергей собянин
москва
новости сво
пво
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников на Москву, с полуночи сбито уже 26 БПЛА. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.В своем Telegram Собянин уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О возможных пострадавших и разрушениях не сообщается.Атака ВСУ на столицу продолжается уже третьи сутки. С полудня субботы к половине второго ночи воскресенья число сбитых дронов на подлете к Москве достигло 65.По информации Собянина, за первую половину дня воскресенья на подлете к российской столице были сбиты 38 беспилотников. Вечером атаки продолжились. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. О пострадавших не сообщалось.
https://crimea.ria.ru/20260316/v-sevastopole-sily-pvo-otrazili-vozdushnuyu-ataku-1154366621.html
На подлете к Москве в полуночи сбили 26 украинских беспилотников
06:14 16.03.2026 (обновлено: 06:54 16.03.2026)