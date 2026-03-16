Курортный сезон в Крыму: ждать ли повышения цен на отдых
Аксенов ответил на вопрос о подорожании отдыха в Крыму в курортный сезон
09:44 16.03.2026 (обновлено: 10:03 16.03.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров
. Абсолютное большинство отельеров Крыма не пойдет на резкое повышение цен на отдых в Крыму в курортный сезон 2026 года. Такое мнение выразил глава республики Сергей Аксенов в эксклюзивном интервью РИА Новости и РИА Новости Крым
.
"Работу с отельерами мы ведем, значительная их часть пользуется различными мерами поддержки. Понимание практически со всеми собственниками объектов размещения достигнуто. Уверен, абсолютное большинство на спекулятивные действия не пойдет", – сказал руководитель региона.
Гарантировать, что абсолютно все собственники средств размещения не будут повышать цены, невозможно, однако подавляющее большинство отельеров заинтересованы в том, чтобы не отпугнуть туриста подорожанием.
Говоря о перспективах курортного сезона 2026 года, глава республики отметил, что если этим летом полноценно заработают курорты Анапы, рост притока отдыхающих в Крым может быть не таким значительным, как в прошлом году.
Кроме того, остаются вопросы по проезду Крымского моста при большом трафике транспортных средств.
"В прошлом году мы, к сожалению, не смогли достигнуть целевого показателя по ожиданию проезда в один час. При сигнале (атаки – ред.) движение по мосту временно закрывается, сейчас это происходит чаще. Поэтому четко дать прогноз по времени ожидания в таких ситуациях мы не можем. В данном случае обстоятельства сильнее", - констатировал Аксенов.
Глава республики при этом заверил, что власти делают все необходимое для того, чтобы ожидание проезда по мосту было для гостей максимально комфортным и безопасным.
Крым в 2025 году посетили 6,9 миллиона туристов, что на 15% больше, чем годом ранее. 76 % отдыхающих прибыли на автомобилях и автобусах: 61 % по Крымскому мосту и 15% через исторические регионы. Еще 24 % гостей воспользовались железнодорожным сообщением.
