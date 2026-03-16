Курортный сезон в Крыму: ждать ли повышения цен на отдых

Абсолютное большинство отельеров Крыма не пойдет на резкое повышение цен на отдых в Крыму в курортный сезон 2026 года. Такое мнение выразил глава республики... РИА Новости Крым, 16.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Абсолютное большинство отельеров Крыма не пойдет на резкое повышение цен на отдых в Крыму в курортный сезон 2026 года. Такое мнение выразил глава республики Сергей Аксенов в эксклюзивном интервью РИА Новости и РИА Новости Крым.Гарантировать, что абсолютно все собственники средств размещения не будут повышать цены, невозможно, однако подавляющее большинство отельеров заинтересованы в том, чтобы не отпугнуть туриста подорожанием. Говоря о перспективах курортного сезона 2026 года, глава республики отметил, что если этим летом полноценно заработают курорты Анапы, рост притока отдыхающих в Крым может быть не таким значительным, как в прошлом году.Кроме того, остаются вопросы по проезду Крымского моста при большом трафике транспортных средств.Глава республики при этом заверил, что власти делают все необходимое для того, чтобы ожидание проезда по мосту было для гостей максимально комфортным и безопасным.Крым в 2025 году посетили 6,9 миллиона туристов, что на 15% больше, чем годом ранее. 76 % отдыхающих прибыли на автомобилях и автобусах: 61 % по Крымскому мосту и 15% через исторические регионы. Еще 24 % гостей воспользовались железнодорожным сообщением.

