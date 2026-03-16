Крым ждет бум международного туризма - итальянский политик
Крым, где мирно сосуществуют разные народы и религии, является примером для остального мира. Об этом заявил итальянский политик, региональный советник области... РИА Новости Крым, 16.03.2026
2026-03-16T07:42
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Итальянский политик предрек Крыму бум международного туризма
07:42 16.03.2026 (обновлено: 07:43 16.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Крым, где мирно сосуществуют разные народы и религии, является примером для остального мира. Об этом заявил итальянский политик, региональный советник области Венето Стефано Вальдегамбери.
"В Крыму мирно сосуществуют разные народы, этносы и религии. Поистине положительный пример для человечества", — цитирует Вальдегамбери РИА Новости.
По его словам, Крым демонстрирует беспрецедентные темпы социально-экономического возрождения, сопоставимые с крупнейшими инфраструктурными проектами Европы.
Политик выразил уверенность, что полуостров ждет бум международного туризма.
"Будущее Крыма не может не быть лучезарным. Его ждет бум международного туризма. Нужно только, чтобы прекратились конфликты. Я уверен, что этот момент не за горами. Открытие международного аэропорта Симферополя, полностью обновленного, и прямые рейсы со всех концов света приведут длинные очереди туристов с разных континентов", - сказал Вальдегамбери агентству.
По его словам, основу и предпосылки для этого заложили российские инвестиции, и теперь "нужен только мир и открытие барьеров".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
