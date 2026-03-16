Комета ATLAS приближается к самой крупной планете Солнечной системы
2026-03-16T12:04
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
космос, новости, институт солнечно-земной физики, комета
Комета ATLAS приближается к самой крупной планете Солнечной системы

Комета ATLAS пройдет на минимальном расстоянии от Юпитера

12:04 16.03.2026
 
© xras.ru3I/ATLAS и Юпитер — художественное изображение
3I/ATLAS и Юпитер — художественное изображение
СИМФЕРОПОЛЬ,16 мар – РИА Новости Крым. В понедельник, в 15:20 по московскому времени, комета 3I/ATLAS практически вплотную приблизится к самой крупной планете Солнечной системы – Юпитеру. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Согласно расчетам NASA, небесное тело разминется с газовым гигантом на 53,6 миллиона километров, что является огромной дистанцией по земным меркам, но представляет собой исключительно близкое (в некотором смысле почти невероятное) прохождение по меркам масштабов Солнечной системы", - отметили астрономы.
По данным Лаборатории, внутри Солнечной системы небесное тело будет находиться еще около 10 тысяч лет, хотя из поля зрения современных средств слежения полностью пропадет во второй половине этого года.
"Ответы на вопросы, которые поднимались в связи с транзитом 3I/ATLAS мимо Юпитера, в частности о возможности сброса зондов (в рамках инопланетной версии), получены не будут ни при каком варианте. Разглядеть что-то подобное ни с Земли, ни с Юноны невозможно, поэтому все стороны останутся при своем", - с иронией отмечается в сообщении Лаборатории.
Ранее крымские ученые опровергли представленные Лабораторией солнечной астрономии данные относительно недавно открытой кометы и вероятности ее столкновения с Солнцем. По мнению крымских астрономов, открытая в начале года комета C/2026 A1 (MAPS) не врежется в Солнце, а пройдет рядом с ним, но после прохождения ближайшей точки орбиты к Солнцу – перигелия – может разрушиться.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымский астроном открыл новую комету – что известно о небесном теле
У человечества нет данных об обратной стороне Солнца - причина
Астроном из Крыма рассказал, как ищет звезды с "хвостом"
 
