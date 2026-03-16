Комета ATLAS приближается к самой крупной планете Солнечной системы

Комета ATLAS приближается к самой крупной планете Солнечной системы - РИА Новости Крым, 16.03.2026

Комета ATLAS приближается к самой крупной планете Солнечной системы

В понедельник, в 15:20 по московскому времени, комета 3I/ATLAS практически вплотную приблизится к самой крупной планете Солнечной системы – Юпитеру. Об этом... РИА Новости Крым, 16.03.2026

2026-03-16T12:04

2026-03-16T12:04

2026-03-16T12:04

СИМФЕРОПОЛЬ,16 мар – РИА Новости Крым. В понедельник, в 15:20 по московскому времени, комета 3I/ATLAS практически вплотную приблизится к самой крупной планете Солнечной системы – Юпитеру. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По данным Лаборатории, внутри Солнечной системы небесное тело будет находиться еще около 10 тысяч лет, хотя из поля зрения современных средств слежения полностью пропадет во второй половине этого года."Ответы на вопросы, которые поднимались в связи с транзитом 3I/ATLAS мимо Юпитера, в частности о возможности сброса зондов (в рамках инопланетной версии), получены не будут ни при каком варианте. Разглядеть что-то подобное ни с Земли, ни с Юноны невозможно, поэтому все стороны останутся при своем", - с иронией отмечается в сообщении Лаборатории.Ранее крымские ученые опровергли представленные Лабораторией солнечной астрономии данные относительно недавно открытой кометы и вероятности ее столкновения с Солнцем. По мнению крымских астрономов, открытая в начале года комета C/2026 A1 (MAPS) не врежется в Солнце, а пройдет рядом с ним, но после прохождения ближайшей точки орбиты к Солнцу – перигелия – может разрушиться.

космос

космос, новости, институт солнечно-земной физики, комета