Когда ситуация из-за Ирана станет для США и Европы критической – мнение
Когда ситуация из-за Ирана станет для США и Европы критической – мнение - РИА Новости Крым, 16.03.2026
Когда ситуация из-за Ирана станет для США и Европы критической – мнение
Ограничения для судов в Ормузском проливе, несмотря на все сложности, пока не слишком больно ударили по США. Но ситуация станет критической не только для... РИА Новости Крым, 16.03.2026
2026-03-16T21:39
2026-03-16T21:39
2026-03-16T21:39
александр гусев
иран
обострение между ираном и сша
обострение между израилем и ираном
нефть
газ
сша
израиль
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Ограничения для судов в Ормузском проливе, несмотря на все сложности, пока не слишком больно ударили по США. Но ситуация станет критической не только для Америки, но и для Европы, если будет перекрыт Баб-эль-Мандебский пролив. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Йемен ждет командыНакануне высокопоставленный йеменский военачальник Абед аль-Тавр предупредил, что Йемен для поддержки Ирана может ввести морскую блокаду, что означает возможность закрытия Баб-эль-Мандебский пролива – судоходного канала, который соединяет Европу с Ближним Востоком и Азией и через который, согласно открытым данным, проходит около 12% всей морской торговли нефтью и 8% мирового сжиженного природного газа.Это уже критичноПо словам Гусева, ситуация для США на Ближнем Востоке и сегодня довольно сложная, в частности, по причине того, что после агрессии в свой адрес Иран устанавливает мины и атакует беспилотниками суда врагов в Ормузском проливе, прежде всего американские.Эксперт напомнил, что из-за этого поставки нефти и газа, экспортерами которых являются страны Персидского залива, а главным получателем США, сократились примерно на 20%.Но, хотя ситуация развивается не по сценарию американцев и достаточно сложна для них, пока ее нельзя назвать угрожающе серьезной, считает собеседник. "20% (сокращение поставок нефти и газа – ред.) – это серьезно, конечно, но это все-таки не 80%. Тем более, что американцы получают нефть из Венесуэлы, качают по полной, что называется, так ситуация там для США более простая, чем была при Николасе Мадуро", – отметил Гусев.Тем не менее, ситуация усугубляется все больше, своего пика эскалация еще не достигла, и если на пути к нему Йемен перекроет Баб-эль-Мандебский пролив, то крайне трудно придется не только США, но и их европейским союзникам, считает эксперт.Он предположил, что обстановка продолжит накаляться, если США и Иран не договорятся, потому что Израиль недоговороспособен. "Израильтяне вряд ли пойдут на какие-то компромиссные решения. А американцам деваться сейчас практически некуда. Поэтому Трамп будет выбирать из двух зол наименьшее: либо серьезно, либо очень серьезно", – отметил Гусев.При этом он предположил, что ситуация сейчас из-за Ирана будет развиваться не в пользу Трампа внутри США.Ранее турецкий эксперт по вопросам безопасности Мустафа Бёгюрджю в интервью РИА Новости заявил, что потенциальная блокировка Баб-эль-Мандебского пролива может запустить цепочку шокирующих для глобальной экономики ударов, поскольку около 12% мировой торговли осуществляется через эту артерию.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иран может ударить по Украине в любой момент – политологВ Иране после призыва Трампа рассказали об открытом Ормузском проливеЗемля горит под их ногами: как США "побеждают" Иран и что будет дальше
иран
сша
израиль
мнения, александр гусев, иран, обострение между ираном и сша, обострение между израилем и ираном, нефть, газ, сша, израиль
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым.
Ограничения для судов в Ормузском проливе, несмотря на все сложности, пока не слишком больно ударили по США. Но ситуация станет критической не только для Америки, но и для Европы, если будет перекрыт Баб-эль-Мандебский пролив. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
Йемен ждет команды
Накануне высокопоставленный йеменский военачальник Абед аль-Тавр предупредил, что Йемен для поддержки Ирана может ввести морскую блокаду, что означает возможность закрытия Баб-эль-Мандебский пролива – судоходного канала, который соединяет Европу с Ближним Востоком и Азией и через который, согласно открытым данным, проходит около 12% всей морской торговли нефтью и 8% мирового сжиженного природного газа.
"Как только будет принято решение о вмешательстве, первой мерой может стать официальное объявление военно-морской блокады против Соединенных Штатов и сионистского режима. Таким образом, торговые суда и военные корабли, включая авианосцы, направляющиеся на территорию США и оккупированные территории, могут быть остановлены", – передал его заявления иранский телеканал Press TV.
Это уже критично
По словам Гусева, ситуация для США на Ближнем Востоке и сегодня довольно сложная, в частности, по причине того, что после агрессии в свой адрес Иран устанавливает мины и атакует беспилотниками суда врагов в Ормузском проливе, прежде всего американские.
Эксперт напомнил, что из-за этого поставки нефти и газа, экспортерами которых являются страны Персидского залива, а главным получателем США, сократились примерно на 20%.
"И это для них (США – ред.) это очень серьезно, хоть они сейчас и готовы выбросить на рынок порядка 14 миллионов баррелей нефти, но это капля в море и не покроет расходов и тем более повышения цены на нефтепродукты в самих Штатах", – сказал политолог.
Но, хотя ситуация развивается не по сценарию американцев и достаточно сложна для них, пока ее нельзя назвать угрожающе серьезной, считает собеседник. "20% (сокращение поставок нефти и газа – ред.) – это серьезно, конечно, но это все-таки не 80%. Тем более, что американцы получают нефть из Венесуэлы, качают по полной, что называется, так ситуация там для США более простая, чем была при Николасе Мадуро", – отметил Гусев.
Тем не менее, ситуация усугубляется все больше, своего пика эскалация еще не достигла, и если на пути к нему Йемен перекроет Баб-эль-Мандебский пролив, то крайне трудно придется не только США, но и их европейским союзникам, считает эксперт.
"Баб-эль-Мандебский пролив тоже планируют в Красном море заблокировать сейчас. И если это произойдет, то это будет уже вообще критическая ситуация не только для Соединенных Штатов, но и для стран Европы, которые закупают нефть на Ближнем Востоке и газ", – сказал гость эфира.
Он предположил, что обстановка продолжит накаляться, если США и Иран не договорятся, потому что Израиль недоговороспособен. "Израильтяне вряд ли пойдут на какие-то компромиссные решения. А американцам деваться сейчас практически некуда. Поэтому Трамп будет выбирать из двух зол наименьшее: либо серьезно, либо очень серьезно", – отметил Гусев.
При этом он предположил, что ситуация сейчас из-за Ирана будет развиваться не в пользу Трампа внутри США.
Ранее турецкий эксперт по вопросам безопасности Мустафа Бёгюрджю в интервью РИА Новости заявил, что потенциальная блокировка Баб-эль-Мандебского пролива может запустить цепочку шокирующих для глобальной экономики ударов, поскольку около 12% мировой торговли осуществляется через эту артерию.
"Это один из ключевых маршрутов для контейнеровозов между Европой и Азией. В случае перекрытого Баб-эль-Мандебского пролива судам придется использовать Суэцкий канал или "обходить" Африку через мыс Доброй Надежды, в результате путь удлинится как минимум на 10-14 дней – а значит, и стоимость перевозок возрастет", – сказал эксперт.
Читайте также на РИА Новости Крым: