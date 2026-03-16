Когда ситуация из-за Ирана станет для США и Европы критической – мнение

2026-03-16T21:39

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Ограничения для судов в Ормузском проливе, несмотря на все сложности, пока не слишком больно ударили по США. Но ситуация станет критической не только для Америки, но и для Европы, если будет перекрыт Баб-эль-Мандебский пролив. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Йемен ждет командыНакануне высокопоставленный йеменский военачальник Абед аль-Тавр предупредил, что Йемен для поддержки Ирана может ввести морскую блокаду, что означает возможность закрытия Баб-эль-Мандебский пролива – судоходного канала, который соединяет Европу с Ближним Востоком и Азией и через который, согласно открытым данным, проходит около 12% всей морской торговли нефтью и 8% мирового сжиженного природного газа.Это уже критичноПо словам Гусева, ситуация для США на Ближнем Востоке и сегодня довольно сложная, в частности, по причине того, что после агрессии в свой адрес Иран устанавливает мины и атакует беспилотниками суда врагов в Ормузском проливе, прежде всего американские.Эксперт напомнил, что из-за этого поставки нефти и газа, экспортерами которых являются страны Персидского залива, а главным получателем США, сократились примерно на 20%.Но, хотя ситуация развивается не по сценарию американцев и достаточно сложна для них, пока ее нельзя назвать угрожающе серьезной, считает собеседник. "20% (сокращение поставок нефти и газа – ред.) – это серьезно, конечно, но это все-таки не 80%. Тем более, что американцы получают нефть из Венесуэлы, качают по полной, что называется, так ситуация там для США более простая, чем была при Николасе Мадуро", – отметил Гусев.Тем не менее, ситуация усугубляется все больше, своего пика эскалация еще не достигла, и если на пути к нему Йемен перекроет Баб-эль-Мандебский пролив, то крайне трудно придется не только США, но и их европейским союзникам, считает эксперт.Он предположил, что обстановка продолжит накаляться, если США и Иран не договорятся, потому что Израиль недоговороспособен. "Израильтяне вряд ли пойдут на какие-то компромиссные решения. А американцам деваться сейчас практически некуда. Поэтому Трамп будет выбирать из двух зол наименьшее: либо серьезно, либо очень серьезно", – отметил Гусев.При этом он предположил, что ситуация сейчас из-за Ирана будет развиваться не в пользу Трампа внутри США.Ранее турецкий эксперт по вопросам безопасности Мустафа Бёгюрджю в интервью РИА Новости заявил, что потенциальная блокировка Баб-эль-Мандебского пролива может запустить цепочку шокирующих для глобальной экономики ударов, поскольку около 12% мировой торговли осуществляется через эту артерию.

