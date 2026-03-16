Как бойцы "Барс-Крым" обеспечивают безопасность региона

Бойцы добровольческого подразделения территориальной обороны "Барс-Крым", наряду с правоохранительными органами и подразделениями Минобороны РФ, вносят...

2026-03-16T15:53

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Бойцы добровольческого подразделения территориальной обороны "Барс-Крым", наряду с правоохранительными органами и подразделениями Минобороны РФ, вносят значительный вклад в обеспечение безопасности региона. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эксклюзивном интервью РИА Новости и РИА Новости Крым.Он отметил, что бойцы "Барс-Крым" не являются профессиональными военными, хотя они служили в армии и умеют обращаться с оружием. Они по зову души и сердца встали в строй на защиту республики, не получая денежного вознаграждения за службу в отряде.Отряд добровольцев "Барс" был сформирован в Крыму, а также в Белгородской, Курской и Брянской областях из числа добровольцев с целью нейтрализации угроз со стороны диверсионных групп вооруженных сил Украины. В штатную структуру формирований "Барс" включены гаубичная артиллерийская группа, группы РЭБ и противодействия беспилотникам, а также инженерно-саперные группы. Дополнительно в группы огневой поддержки и разведки включены операторы БПЛА, а в гранатометное отделение группы огневой поддержки–огнеметчики. Для повышения мобильности в роты были включены мотовездеходы.В Крыму регулярно проходят учения бойцов "Барс-Крым" совместно с военными и силовиками. Подразделения отрабатывают задачи по противодействию заходам ДРГ. Формат тренировок предполагает установку блокпостов с полным блокированием административных районов.В конце октября Сергей Аксенов сообщил, что часть подразделения "Барс-Крым" отправились в зону проведения специальной военной операции для выполнения боевых задач.

