Как бойцы "Барс-Крым" обеспечивают безопасность региона

Как бойцы "Барс-Крым" обеспечивают безопасность полуострова - ответ Аксенова
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Бойцы добровольческого подразделения территориальной обороны "Барс-Крым", наряду с правоохранительными органами и подразделениями Минобороны РФ, вносят значительный вклад в обеспечение безопасности региона. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эксклюзивном интервью РИА Новости и РИА Новости Крым.
"Барс-Крым" – большая и значимая составная часть обороны нашей республики, при том, что у нас и правоохранительный блок участвует в отражении атак, и подразделения Министерства обороны. В то же время представители "Барс-Крым вносят результативные усилия в обеспечение нашей безопасности", – сказал Аксенов.
Он отметил, что бойцы "Барс-Крым" не являются профессиональными военными, хотя они служили в армии и умеют обращаться с оружием. Они по зову души и сердца встали в строй на защиту республики, не получая денежного вознаграждения за службу в отряде.
"Низкий поклон этим ребятам, слова благодарности и уважения за все. Это опорные люди, правильные со всех сторон", – добавил глава республики.
Отряд добровольцев "Барс" был сформирован в Крыму, а также в Белгородской, Курской и Брянской областях из числа добровольцев с целью нейтрализации угроз со стороны диверсионных групп вооруженных сил Украины. В штатную структуру формирований "Барс" включены гаубичная артиллерийская группа, группы РЭБ и противодействия беспилотникам, а также инженерно-саперные группы. Дополнительно в группы огневой поддержки и разведки включены операторы БПЛА, а в гранатометное отделение группы огневой поддержки–огнеметчики. Для повышения мобильности в роты были включены мотовездеходы.
В Крыму регулярно проходят учения бойцов "Барс-Крым" совместно с военными и силовиками. Подразделения отрабатывают задачи по противодействию заходам ДРГ. Формат тренировок предполагает установку блокпостов с полным блокированием административных районов.
В конце октября Сергей Аксенов сообщил, что часть подразделения "Барс-Крым" отправились в зону проведения специальной военной операции для выполнения боевых задач.
