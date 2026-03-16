Интервью Аксенова и годовщина референдума 2014 года в Крыму: главное - РИА Новости Крым, 16.03.2026
Интервью Аксенова и годовщина референдума 2014 года в Крыму: главное
Глава Республики Крым Сергей Аксенов в преддверии 12-й годовщины воссоединения полуострова с Россией дал большое эксклюзивное интервью РИА Новости и РИА Новости РИА Новости Крым, 16.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов в преддверии 12-й годовщины воссоединения полуострова с Россией дал большое эксклюзивное интервью РИА Новости и РИА Новости Крым. В Крыму отметили 12-ю годовщину Общекрымского референдума о воссоединении с Россией. Тренажер реактора для подготовки специалистов Запорожской АЭС запустили в Севастопольском государственном университете. Еще четыре села газифицировали в Крыму. Единоразовые выплаты на открытие дела увеличили безработным, планирующим начать свой бизнес в Севастополе.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым

Интервью Аксенова РИА Новости и РИА Новости Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в преддверии 12-й годовщины воссоединения полуострова с Россией дал большое эксклюзивное интервью РИА Новости и РИА Новости Крым. Что является главным достижением региона за эти 12 лет, ждать ли повышения цен на отдых в Крыму, может ли смена власти в Киеве повлиять на урегулирование украинского конфликта, какова роль подразделения "Барс-Крым" в защите полуострова – на эти и другие вопросы Сергей Аксенов дал ответы в беседе с собственным корреспондентом РИА Новости Максимом Грозновым и обозревателем сайта РИА Новости Крым Алексеем Гончаровым.
Бюллетень на общекрымском референдуме о воссоединении с Россией
19:10
"Такого не было ни до, ни после": как голосовал Крым 12 лет назад

12-ю годовщину референдума отметили в Крыму

В Крыму отметили 12-ю годовщину Общекрымского референдума о воссоединении с Россией. Глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Госсовета республики Владимир Константинов, экс-полпред президента России в Крыму Олег Белавенцев возложили цветы к памятнику народному ополчению всех времен в Симферополе. Затем на сцене Крымского академического музыкального театра прошел праздничный концерт.
12:52
Объединяющая весна: как выбор крымчан сплотил всю Россию

Тренажер реактора запустили в СевГУ

В Севастопольском государственном университете запустили тренажер реактора для подготовки специалистов Запорожской АЭС.
Тренажер представляет собой высокоточную цифровую модель энергоблока с отечественным программным обеспечением для обучения операторов и инженеров-технологов. Стоимость оборудования составила 70 миллионов рублей. Проект реализован совместно с концерном "Росэнергоатом".
14:24
В Крыму хотят создать два новых химических предприятия

Два района газифицировали в Крыму

Торжественный ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения в трех селах Нижнегорского района состоялся в понедельник, также газифицировано еще одно село в Симферопольском районе. О стоимости и ходе работ проинформировали в пресс-службе министерства топлива и энергетики республики.
Общая стоимость проекта и строительно-монтажных работ превысила 243,7 млн рублей, которые выделены из республиканского бюджета. Стройку начали в декабре 2025 года по заказу "Крымгазсей".
12:18
Триумфальный выход: в Ялте стартует парад тюльпанов

Выплаты на открытие своего дела увеличат в Севастополе

В Севастополе безработным, которые планируют начать свой бизнес, увеличили единоразовые выплаты на открытие дела. Такое решение приняли на заседании правительства города.
"На заседании правительства Севастополя приняли решение увеличить выплату безработным, которые хотят начать собственный бизнес. Теперь вместо 200 тысяч на открытие своего дела можно получить 300 тысяч рублей", – сообщил губернатор Михаил Развожает.
Курортный сезон в Крыму: ждать ли повышения цен на отдых
22:55Интервью Аксенова и годовщина референдума 2014 года в Крыму: главное
22:37На Кубе блэкаут: произошло полное отключение национальной энергосистемы
22:27Площадь пожара в Феодосии еще выросла – огонь локализовали на 30 гектарах
22:16Мужчина отравился угарным газом на пожаре в "заброшке" в Севастополе
21:57На территорию гимназии в Костроме упали обломки БПЛА со взрывчаткой
21:39Когда ситуация из-за Ирана станет для США и Европы критической – мнение
21:13В Севастополе подорожали овощи и снижаются цены на птицу
20:55Астрономы обнаружили новый класс планет с океаном магмы
20:32Обещал помочь: москвич выманил у крымчанина 2,5 млн рублей
20:07Украина стала полигоном для освоения Западом навыков ведения войны БПЛА
19:55Украина не смогла остановить наступление российских войск – Герасимов
19:27На Украине задержали высокопоставленных сотрудников СБУ
19:10"Такого не было ни до, ни после": как голосовал Крым 12 лет назад
18:52Площадь пожара в Феодосии выросла более чем в восемь раз
18:28В Балаклаве возвращают исторический облик дому Юсупова
18:07В Севастополе силовики обнаружили в такси килограмм наркотиков
17:52Теракт ради денег: в Пензе подросток поджег станции радиосвязи
17:37Пожар в Феодосии охватил три гектара – что известно
17:31"Это не наша война": Германия отказала Трампу в помощи на Ближнем Востоке
17:20В смертельном ДТП на трассе в Крым погибли два человека
