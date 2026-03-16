Интервью Аксенова и годовщина референдума 2014 года в Крыму: главное

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в преддверии 12-й годовщины воссоединения полуострова с Россией дал большое эксклюзивное интервью РИА Новости и РИА Новости РИА Новости Крым, 16.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов в преддверии 12-й годовщины воссоединения полуострова с Россией дал большое эксклюзивное интервью РИА Новости и РИА Новости Крым. В Крыму отметили 12-ю годовщину Общекрымского референдума о воссоединении с Россией. Тренажер реактора для подготовки специалистов Запорожской АЭС запустили в Севастопольском государственном университете. Еще четыре села газифицировали в Крыму. Единоразовые выплаты на открытие дела увеличили безработным, планирующим начать свой бизнес в Севастополе.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымИнтервью Аксенова РИА Новости и РИА Новости КрымГлава Республики Крым Сергей Аксенов в преддверии 12-й годовщины воссоединения полуострова с Россией дал большое эксклюзивное интервью РИА Новости и РИА Новости Крым. Что является главным достижением региона за эти 12 лет, ждать ли повышения цен на отдых в Крыму, может ли смена власти в Киеве повлиять на урегулирование украинского конфликта, какова роль подразделения "Барс-Крым" в защите полуострова – на эти и другие вопросы Сергей Аксенов дал ответы в беседе с собственным корреспондентом РИА Новости Максимом Грозновым и обозревателем сайта РИА Новости Крым Алексеем Гончаровым.12-ю годовщину референдума отметили в КрымуВ Крыму отметили 12-ю годовщину Общекрымского референдума о воссоединении с Россией. Глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Госсовета республики Владимир Константинов, экс-полпред президента России в Крыму Олег Белавенцев возложили цветы к памятнику народному ополчению всех времен в Симферополе. Затем на сцене Крымского академического музыкального театра прошел праздничный концерт.Тренажер реактора запустили в СевГУВ Севастопольском государственном университете запустили тренажер реактора для подготовки специалистов Запорожской АЭС. Тренажер представляет собой высокоточную цифровую модель энергоблока с отечественным программным обеспечением для обучения операторов и инженеров-технологов. Стоимость оборудования составила 70 миллионов рублей. Проект реализован совместно с концерном "Росэнергоатом".Два района газифицировали в КрымуТоржественный ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения в трех селах Нижнегорского района состоялся в понедельник, также газифицировано еще одно село в Симферопольском районе. О стоимости и ходе работ проинформировали в пресс-службе министерства топлива и энергетики республики.Общая стоимость проекта и строительно-монтажных работ превысила 243,7 млн рублей, которые выделены из республиканского бюджета. Стройку начали в декабре 2025 года по заказу "Крымгазсей".Выплаты на открытие своего дела увеличат в СевастополеВ Севастополе безработным, которые планируют начать свой бизнес, увеличили единоразовые выплаты на открытие дела. Такое решение приняли на заседании правительства города."На заседании правительства Севастополя приняли решение увеличить выплату безработным, которые хотят начать собственный бизнес. Теперь вместо 200 тысяч на открытие своего дела можно получить 300 тысяч рублей", – сообщил губернатор Михаил Развожает.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

