Газификация в Крыму: еще два района получили голубое топливо - РИА Новости Крым, 16.03.2026
Газификация в Крыму: еще два района получили голубое топливо
Торжественный ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения в трех селах Нижнегорского района состоялся в понедельник, также газифицировано еще одно село в... РИА Новости Крым, 16.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Торжественный ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения в трех селах Нижнегорского района состоялся в понедельник, также газифицировано еще одно село в Симферопольском районе.
14:36 16.03.2026 (обновлено: 14:53 16.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Торжественный ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения в трех селах Нижнегорского района состоялся в понедельник, также газифицировано еще одно село в Симферопольском районе. О стоимости и ходе работ проинформировали в пресс-службе министерства топлива и энергетики республики.
В Симферопольском и Нижнегорском районах Крыма газифицированы еще четыре села, сообщал ранее в понедельник глава республики Сергей Аксенов. По его данным, речь о селах Двуречье, Кирсановка, Лиственное и Мазанка.

Нижнегорский район

Как сообщили в региональном минтопэнерго, в Двуречье к газовым сетям смогут подключиться 187 домовладений, в Кирсановке – 113, в Лиственном – 150 частных, а также 29 многоквартирных домов, школа, детский сад и дом культуры. Общая протяженность газопроводов превысила 20,6 км, уже сейчас по всем трем населенным пунктам принято 135 заявок на технологическое присоединение.
Общая стоимость проекта и строительно-монтажных работ превысила 243,7 млн рублей, которые выделены из республиканского бюджета. Стройку начали в декабре 2025 года по заказу "Крымгазсей".
"На объектах выполнены работы по строительству распределительных газопроводов низкого давлений сетей газораспределения. С целью удешевления стоимости и ускорения подключения домовладений выполнены также работы по монтажу газопроводов-вводов до границ земельных участков для газификации домовладений без привлечения средств населения", – проинформировали в профильном министерстве.
По данным пресс-службы, сейчас Нижнегорский район газифицирован на 41%. В 2022 году в районе газ получили села Новогригорьевка, Владиславовка, Коренное, Садовое и Буревестник, в 2025-ом – Зоркино, Михайловка, Акимовка, Косточковка и Серово.

Симферопольский район

"Общая протяженность сетей газоснабжения села Мазанка составляет 41,787 км, в настоящий момент построено 14,443 км сетей газораспределения, создана техническая возможность для подключения 210 потребителей", – продолжили в профильном ведомстве.
Всего в Мазанке Симферопольского района расположены 1335 частных домов, 23 МКД, а также школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт и Дом культуры. Остальные абоненты смогут присоединится к газовым сетям после завершения третьей и четвертой очередей работ. Первые две очереди обошлись бюджету Крыма в 627,1 млн рублей, строительство велось с мая прошлого года.
"Средний уровень газификации населения по Симферопольскому району составляет 88,9%", – привели справочную информацию в министерстве. И уточнили, что из более, чем 10,4 тысяч домовладений, попадающих под критерий догазификации, 46 получили голубое топливо в 2021 году, 609 – в 2022, 1 910 – в 2023, 2 044 – в 2024.
"3 216 домовладений было запланировано к газификации в 2025 году, 2 533 домовладения – в 2026 году, 71 домовладение запланировано к газификации в 2027 году, 54 – в 2028 году и одно - в 2029-ом", – анонсировали в пресс-службе.
Населенные пункты Крыма газифицированы более чем на 83,5%, что на 7% выше, чем в среднем по Российской Федерации, и газификация продолжается, информировал министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.
