"Это не наша война": Германия отказала Трампу в помощи на Ближнем Востоке - РИА Новости Крым, 16.03.2026
"Это не наша война": Германия отказала Трампу в помощи на Ближнем Востоке
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Германия не видит никаких оснований для отправки своих военных кораблей на Ближний Восток, присутствие немецких военных в том регионе сделает страну участником конфликта. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, реагируя на призыв президента США Дональда Трампа передислоцировать флотилию в Ормузский пролив для восстановления безопасности судоходства.
"Это не наша война": Германия отказала Трампу в помощи на Ближнем Востоке

Германия отказала Трампу в отправке военного флота ФРГ на Ближний Восток

17:31 16.03.2026 (обновлено: 17:35 16.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Германия не видит никаких оснований для отправки своих военных кораблей на Ближний Восток, присутствие немецких военных в том регионе сделает страну участником конфликта. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, реагируя на призыв президента США Дональда Трампа передислоцировать флотилию в Ормузский пролив для восстановления безопасности судоходства.

"Прежде чем мы примем решение (о военном участии. – прим.) за пределами территории НАТО – кстати, для этого потребовалась бы как международная платформа, так и мандат бундестага, – я бы очень хорошо подумал. Я не вижу никаких оснований для этого", – цитирует Писториуса РИА Новости.

Министр отметил, что приоритетом для Германии остаются восточный фланг НАТО и Атлантика. А участие европейских ВМС, в частности немецких, не повлияет на ситуацию в Ормузском проливе.
"Чего ожидает мир, чего ожидает Трамп от одной или двух горстей фрегатов, чего не может сделать там сам мощный американский флот? Это не наша война, мы ее не начинали, мы хотим дипломатических решений и быстрого окончания, но дополнительные военные корабли в регионе этому не поспособствуют", – добавил он.
Помимо Берлина, Дональд Трамп попросил об этом Париж, Лондон, Пекин, Токио и Сеул, добавили в публикации.
США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
