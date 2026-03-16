https://crimea.ria.ru/20260316/eto-ne-nasha-voyna-germaniya-otkazala-trampu-v-pomoschi-na-blizhnem-vostoke-1154394074.html

"Это не наша война": Германия отказала Трампу в помощи на Ближнем Востоке

Германия не видит никаких оснований для отправки своих военных кораблей на Ближний Восток, присутствие немецких военных в том регионе сделает страну участником... РИА Новости Крым, 16.03.2026

2026-03-16T17:31

в мире

германия

обострение между ираном и сша

ближний восток

дональд трамп

борис писториус

сша

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1a/1133069203_0:74:1024:650_1920x0_80_0_0_c6f1ba4ff38656510c2e8aaae31ce96f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Германия не видит никаких оснований для отправки своих военных кораблей на Ближний Восток, присутствие немецких военных в том регионе сделает страну участником конфликта. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, реагируя на призыв президента США Дональда Трампа передислоцировать флотилию в Ормузский пролив для восстановления безопасности судоходства.Министр отметил, что приоритетом для Германии остаются восточный фланг НАТО и Атлантика. А участие европейских ВМС, в частности немецких, не повлияет на ситуацию в Ормузском проливе.Помимо Берлина, Дональд Трамп попросил об этом Париж, Лондон, Пекин, Токио и Сеул, добавили в публикации.США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Ормузском проливе развивается не по сценарию американцев"Дела очень плохи": как война на Ближнем Востоке повлияла на УкраинуИран может ударить по Украине в любой момент - политолог

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

