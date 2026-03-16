Рейтинг@Mail.ru
Это наша общая победа - крымчан поздравили с годовщиной референдума - РИА Новости Крым, 16.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260316/eto-nasha-obschaya-pobeda---krymchan-pozdravili-s-godovschinoy-referenduma-1154369084.html
Это наша общая победа - крымчан поздравили с годовщиной референдума
2026-03-16T08:47
2026-03-16T09:08
крым
референдум
история
сергей аксенов
россия
владимир константинов
евгения константинова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/10/1154370053_0:68:1020:642_1920x0_80_0_0_0924bc6df598d3430eaca41429a59c84.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/10/1154370053_0:0:1020:765_1920x0_80_0_0_a96da7ac6b233317f5619618e59ccccb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
08:47 16.03.2026 (обновлено: 09:08 16.03.2026)
 
© РИА Новости Крым12 годовщина со дня Общекрымского референдума
12 годовщина со дня Общекрымского референдума - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Общекрымский референдум о воссоединении с Россией был безупречным с точки зрения права и демократических стандартов, он стал общей победой всех крымчан. Об этом в своем поздравлении с двенадцатой годовщиной события напомнил глава республики Сергей Аксенов.
"Мирно и справедливо. Честно и прозрачно. Безупречно с точки зрения права и демократических стандартов. Наверное, в мировой истории найдется совсем немного событий, которые бы соответствовали сразу всем перечисленным критериям. Да и найдется ли вообще? Крымский референдум о воссоединении с Россией, который прошел 12 лет назад, был именно таким событием", - написал он в своем Telegram-канале.
И президент Владимир Путин, проявив политическую волю, и большинство жителей России поддержали крымчан, поэтому референдум стал возможным, подчеркнул Аксенов.
"Это был закономерный итог. Крымчане всегда ощущали себя частью Русского мира. Мы не звали к себе Украину, она заявилась в наш дом сама и стала наводить здесь свои порядки, наплевав на мнение и чувства хозяев. На протяжении 23 лет мы слышали, что Крым будет украинским или безлюдным. И в конце концов решили, что Крым не будет ни украинским, ни безлюдным, а будет российским и процветающим", - написал глава республики.
По его словам, двенадцать лет назад, 16 марта 2014 года, крымчане "открыли путь в будущее", "путь к воссоединению русских земель, к преображению всей страны".
"Крымский референдум – это наша общая победа. Спасибо всем, кто ее приближал, благодаря кому эта победа стала возможной", - добавил глава региона.
Председатель Госсовета республики Владимир Константинов, в свою очередь, напомнил, как 12 лет назад с самого утра на избирательных участках выстроились очереди, крымчане голосовали семьями. Все шли на участки, чтобы сделать свой выбор, чтобы восстановить историческую справедливость, нарушенную в 1954 году.
"В тот период нас не волновали вопросы размера зарплат, строительства дорог и детских садов. Мы хотели одного: скорее вернуться домой, в наше цивилизационное пространство, стать частью российского народа. Долгие годы, находясь за пределами России, мы оставались верны ей, делали все для сохранения русской культуры и истории на полуострове", - написал он в своем Telegram-канале.
Также Константинов отметил, что, вернувшись в Россию, полуостров получил невероятный импульс для развития. За это время в регионе реализованы тысячи различных проектов, и Крым остается "надежным форпостом Русского мира".
16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
КрымРеферендумИсторияСергей АксеновРоссияВладимир КонстантиновЕвгения Константинова
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
