Это наша общая победа - крымчан поздравили с годовщиной референдума

Это наша общая победа - крымчан поздравили с годовщиной референдума - РИА Новости Крым, 16.03.2026

Это наша общая победа - крымчан поздравили с годовщиной референдума

Общекрымский референдум о воссоединении с Россией был безупречным с точки зрения права и демократических стандартов, он стал общей победой всех крымчан. Об этом РИА Новости Крым, 16.03.2026

2026-03-16T08:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Общекрымский референдум о воссоединении с Россией был безупречным с точки зрения права и демократических стандартов, он стал общей победой всех крымчан. Об этом в своем поздравлении с двенадцатой годовщиной события напомнил глава республики Сергей Аксенов.И президент Владимир Путин, проявив политическую волю, и большинство жителей России поддержали крымчан, поэтому референдум стал возможным, подчеркнул Аксенов."Это был закономерный итог. Крымчане всегда ощущали себя частью Русского мира. Мы не звали к себе Украину, она заявилась в наш дом сама и стала наводить здесь свои порядки, наплевав на мнение и чувства хозяев. На протяжении 23 лет мы слышали, что Крым будет украинским или безлюдным. И в конце концов решили, что Крым не будет ни украинским, ни безлюдным, а будет российским и процветающим", - написал глава республики.По его словам, двенадцать лет назад, 16 марта 2014 года, крымчане "открыли путь в будущее", "путь к воссоединению русских земель, к преображению всей страны". "Крымский референдум – это наша общая победа. Спасибо всем, кто ее приближал, благодаря кому эта победа стала возможной", - добавил глава региона.Председатель Госсовета республики Владимир Константинов, в свою очередь, напомнил, как 12 лет назад с самого утра на избирательных участках выстроились очереди, крымчане голосовали семьями. Все шли на участки, чтобы сделать свой выбор, чтобы восстановить историческую справедливость, нарушенную в 1954 году.Также Константинов отметил, что, вернувшись в Россию, полуостров получил невероятный импульс для развития. За это время в регионе реализованы тысячи различных проектов, и Крым остается "надежным форпостом Русского мира".16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Референдум в Крыму 16 марта 2014 года – как это былоАксенов назвал главное достижение Крыма за 12 лет в составе РоссииКогда Запад признает Крым российским

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, референдум, история, сергей аксенов, россия, владимир константинов, евгения константинова