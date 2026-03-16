Двое юных крымчан ответят за мошенничество в отношении пенсионеров

Двое юных крымчан ответят за мошенничество в отношении пенсионеров - РИА Новости Крым, 16.03.2026

Двое юных крымчан ответят за мошенничество в отношении пенсионеров

Двое подростков из Судака пойдут под суд за обман пенсионеров. Как сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю, юноши выполняли роль курьеров в... РИА Новости Крым, 16.03.2026

2026-03-16T14:38

2026-03-16T14:38

2026-03-16T14:38

мошенничество

крым

новости крыма

гсу ск россии по крыму и севастополю

закон и право

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Двое подростков из Судака пойдут под суд за обман пенсионеров. Как сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю, юноши выполняли роль курьеров в мошеннической схеме.По данным следствия, в декабре прошлого года 16-летний студент колледжа через популярный мессенджер получил от куратора задание обманным путем за процент получить деньги 87-летней жительницы села Яркое Кировского района.В другом случае студент и его 17-летний товарищ забрали 1,4 млн рублей у 72-летней жительницы Судака, которая была обманута по аналогичной схеме. Деньги юные злоумышленники передали куратору."Свою вину в совершенных преступлениях молодые люди признали. Следствием собрана достаточная доказательственная база, дана оценка учебному и воспитательному процессу, приняты меры профилактического характера", – сообщают правоохранители.Прокуратура Судака утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по статье о мошенничестве группой лиц в особо крупном размере передано в суд. Дело в отношении заказчика мошеннических схем выделено в отдельное производство.

крым

мошенничество, крым, новости крыма, гсу ск россии по крыму и севастополю, закон и право