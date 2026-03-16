Двое юных крымчан ответят за мошенничество в отношении пенсионеров
Двое подростков из Судака пойдут под суд за обман пенсионеров. Как сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю, юноши выполняли роль курьеров в... РИА Новости Крым, 16.03.2026
В Крыму два подростка ответят за мошенничество против пенсионеров
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Двое подростков из Судака пойдут под суд за обман пенсионеров. Как сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю, юноши выполняли роль курьеров в мошеннической схеме.
По данным следствия, в декабре прошлого года 16-летний студент колледжа через популярный мессенджер получил от куратора задание обманным путем за процент получить деньги 87-летней жительницы села Яркое Кировского района.
"Организатор преступной схемы в ходе телефонных разговоров с пенсионеркой представился медицинским работником, сообщил ложные сведения о том, что ее племянница пострадала в ДТП и ей необходимы средства на лечение. Пожилая женщина согласилась и передала прибывшему к ней юноше 150 тысяч рублей", – раскрыли схему в СК.
В другом случае студент и его 17-летний товарищ забрали 1,4 млн рублей у 72-летней жительницы Судака, которая была обманута по аналогичной схеме. Деньги юные злоумышленники передали куратору.
"Свою вину в совершенных преступлениях молодые люди признали. Следствием собрана достаточная доказательственная база, дана оценка учебному и воспитательному процессу, приняты меры профилактического характера", – сообщают правоохранители.
Прокуратура Судака утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по статье о мошенничестве группой лиц в особо крупном размере передано в суд. Дело в отношении заказчика мошеннических схем выделено в отдельное производство.
