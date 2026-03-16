Что может улучшить работу глав муниципальных округов в Крыму – мнение

Что может улучшить работу глав муниципальных округов в Крыму – мнение - РИА Новости Крым, 16.03.2026

Что может улучшить работу глав муниципальных округов в Крыму – мнение

Усилить контроль на местах главам регионов РФ может помочь изменение формата назначения глав муниципалитетов и крупных городов – они должны избираться их... РИА Новости Крым, 16.03.2026

2026-03-16T07:10

2026-03-16T07:10

2026-03-16T07:10

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Усилить контроль на местах главам регионов РФ может помочь изменение формата назначения глав муниципалитетов и крупных городов – они должны избираться их местных жителей. Также регулярного ручного управления в муниципалитетах можно избежать, если наладить работу организаций общественного контроля граждан и территориальных органов общественного местного самоуправления (ТОС). Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал член ОП РФ от Севастополя, политконсультант Станислав Корякин.В начале марта глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о намерении возобновить выездную работу в муниципалитетах. На совещании, посвященном проблемам в регионах республики, он напомнил главам муниципальных образований о важности выполнения взятых на себя обязательств. И заявил, что сегодня во многих городах и районах страдает планирование деятельности со стороны местных органов власти, что приводит к срывам сроков реализации долгосрочных проектов и текущих задач.Комментируя это решение, Станислав Корякин заметил, что подобного рода вовлеченность главы региона, безусловно, повышает уровень доверия граждан лично к нему как к избранному политику. Формы такого контакта с избирателями могут быть любыми: прямая линия, встречи в кабинете или общественных местах и в том числе выезд в районы и на объекты."И периодически для того, чтобы не просто управлять, а управлять в интересах граждан и напрямую узнавать, что они думают, чувствуют, им (главам регионов – ред.) нужен такой прямой контакт... Выезд на конкретные точки – это способ напомнить о себе, чтобы его люди видели и обеспечивали более высокий уровень доверия", – сказал спикер.Тем не менее есть и противоречия между ручным и системным управлением, одним из аспектов которого является, в частности, площадь территории."Крым большой регион, но не очень. Например, Красноярский край – там несколько тысяч километров только с севера на юг, и все не объедешь. Ну, или можно объехать, но тогда ты не будешь заниматься своим прямым делом. Поэтому, конечно, глава региона должен выстраивать более регулярное системное управление", – отметил гость эфира.В целом же, конечно, система должна работать с минимальным непосредственным вовлечением главы региона в работу на местах, подчеркнул политконсультант.Помочь в этом, по словам Корякина, могут сами граждане, точнее, такой формат их организации для совместной деятельности, как общественный контроль."Есть закон 212-й 2014 года об основах общественного контроля, который предполагает вовлечение граждан в управление, в мониторинг и в надзор за тем, что происходит в регионе", – отметил собеседник.Кроме того, найти баланс между регулярным ручным управлением и политической целесообразностью главам регионов в России, в том числе руководителю Крыма, может помочь еще одно новшество в законодательстве, касающемся принципов организации местного самоуправления в единой системе публичной власти.По его словам, на профессиональных дискуссиях с коллегами он в последнее время обсуждает необходимость введения выборов глав хотя бы крупных городов по примеру избрания губернаторов."Аргументы за избрание какие: когда человек живет в регионе, его соседи избрали, то мотивация работы у него более высокая. Свой дом-то, свою квартиру мы все убираем, понимая, что тут живем. Даже независимо от того, соседи на нас смотрят или нет", – пояснил свою позицию член ОП РФ от Севастополя.При этом очень важно вовлечение инициативных граждан в разные форматы участия в жизни своего населенного пункта, уверен он."Будь то территориальное общественное самоуправление (ТОС) – форма, которая одно время была популярной, и сейчас снова возрождается во многом потому, что мы перешли от двухуровневой системы местного самоуправления к одноуровневой", – добавил спикер.Причем, хорошей практикой главы региона, по его мнению, должна стать поддержка таких объединений граждан на местах."Тогда ему проще будет осуществлять свою непосредственную работу по управлению и в районы, в местные какие-то населенные пункты выезжать (придется) изредка. В идеале перерезать ленточку или посмотреть на открытие школы, детского садика или какого-то общественного пространства", – подытожил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов проверит работу чиновников во всех городах КрымаСнег и дожди "смыли" дороги в Крыму: Аксенов пригрозил увольнениямиНужен контроль за чистотой, транспортом и деньгами – Аксенов

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, станислав корякин, городская среда, общество