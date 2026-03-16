Четыре беспилотника ВСУ сбиты над Азовским морем - РИА Новости Крым, 16.03.2026
Четыре беспилотника ВСУ сбиты над Азовским морем
2026-03-16T16:33
Минобороны: 4 беспилотника ВСУ сбиты над Азовским морем и 92 над регионами РФ

© РИА Новости . Константин Морозов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Четыре беспилотника ВСУ сбиты над Азовским морем и еще 92 - над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"16 марта с 08.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 96 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Больше всего - 54 дрона - уничтожены над Брянской областью. 11 - над Московским регионом, по семь дронов - над Калужской и Курской областями, пять - над Смоленской областью, по четыре - над Белгородской областью и над Азовским морем, два - над Владимирской областью и по одному - над Ярославской областью и Адыгеей.
Как сообщалось, российские средства ПВО за сутки уничтожили 494 украинских беспилотника.
