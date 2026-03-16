https://crimea.ria.ru/20260316/chetyre-bespilotnika-vsu-sbity-nad-azovskim-morem--1154391147.html

Четыре беспилотника ВСУ сбиты над Азовским морем

Четыре беспилотника ВСУ сбиты над Азовским морем - РИА Новости Крым, 16.03.2026

Четыре беспилотника ВСУ сбиты над Азовским морем

Четыре беспилотника ВСУ сбиты над Азовским морем и еще 92 - над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.03.2026

2026-03-16T16:33

2026-03-16T16:33

2026-03-16T16:33

крым

новости крыма

беспилотник (бпла, дрон)

пво

министерство обороны рф

безопасность республики крым и севастополя

азовское море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/05/1146955720_0:0:3207:1804_1920x0_80_0_0_98417a601f179a2c888d278a04172518.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Четыре беспилотника ВСУ сбиты над Азовским морем и еще 92 - над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Больше всего - 54 дрона - уничтожены над Брянской областью. 11 - над Московским регионом, по семь дронов - над Калужской и Курской областями, пять - над Смоленской областью, по четыре - над Белгородской областью и над Азовским морем, два - над Владимирской областью и по одному - над Ярославской областью и Адыгеей.Как сообщалось, российские средства ПВО за сутки уничтожили 494 украинских беспилотника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: Киев продолжает нести страшные потери в людях и техникеРоссийские военные за сутки сбили полтысячи вражеских дронов250 беспилотников пытались атаковать Москву в течение двух дней

крым

азовское море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), пво, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, азовское море