Четыре беспилотника ВСУ сбиты над Азовским морем
Четыре беспилотника ВСУ сбиты над Азовским морем - РИА Новости Крым, 16.03.2026
Четыре беспилотника ВСУ сбиты над Азовским морем
Четыре беспилотника ВСУ сбиты над Азовским морем и еще 92 - над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.03.2026
2026-03-16T16:33
2026-03-16T16:33
2026-03-16T16:33
крым
новости крыма
беспилотник (бпла, дрон)
пво
министерство обороны рф
безопасность республики крым и севастополя
азовское море
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Четыре беспилотника ВСУ сбиты над Азовским морем и еще 92 - над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Больше всего - 54 дрона - уничтожены над Брянской областью. 11 - над Московским регионом, по семь дронов - над Калужской и Курской областями, пять - над Смоленской областью, по четыре - над Белгородской областью и над Азовским морем, два - над Владимирской областью и по одному - над Ярославской областью и Адыгеей.Как сообщалось, российские средства ПВО за сутки уничтожили 494 украинских беспилотника.
крым
азовское море
крым, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), пво, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, азовское море
Четыре беспилотника ВСУ сбиты над Азовским морем
Минобороны: 4 беспилотника ВСУ сбиты над Азовским морем и 92 над регионами РФ