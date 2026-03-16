https://crimea.ria.ru/20260316/bozhiy-promysel-i-drayv-v-krymu-otmetili-12-yu-godovschinu-referenduma-1154388081.html

Божий промысел и драйв: в Крыму отметили 12-ю годовщину референдума

2026-03-16T16:38

крым

история

россия

общество

владимир путин (политик)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/10/1154390278_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_aad99087049ed4ef3afb91edd0094365.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым.Оркестр играет гимн – сначала России, а затем Крыма. У здания Совета министров в Симферополе собрались представители крымской власти, правоохранительных органов, военные, духовенство, казачество. Красные гвоздики ложатся к монументу "Народному ополчению всех времен": 12 лет назад он был установлен в благодарность за защиту республики в ходе референдума 2014 года о воссоединении Крыма с Россией. Ведь именно ополчение обеспечило безопасность граждан в этот непростой судьбоносный период. Защитило крымчан и Крымскую весну.В Крыму отметили 12-ю годовщину Общекрымского референдума и воссоединения с Россией. Глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Госсовета республики Владимир Константинов, экс-полпред президента России в Крыму Олег Белавенцев возложили цветы к памятнику народному ополчению всех времен в Симферополе. Затем на сцене Крымского академического музыкального театра прошел праздничный концерт, передает корреспондент РИА Новости Крым.Государственный гимн и цветы для ополчения"В дни Крымской весны был такой драйв, что у нас не было времени оценивать риски и последствия. Наш путь был выстроен, мы по нему шли. Мы не ходили зигзагом, маневры противолодочные не осуществляли. Мы по прямой двигались, поэтому быстро достигли цели", – признается глава Республики Крым Сергей Аксенов журналистам, возложив цветы к монументу.По словам главы Крыма, мирный переход полуострова под российскую юрисдикцию стал возможным благодаря совместной работе власти и граждан. Тогда власть и народ действовали синхронно, и это был уникальный случай, сказал он.Аксенов также подчеркнул, что решения, которые принимал в тот период президент России Владимир Путин совпали с волей крымчан."Такой операции не было и вряд ли еще будет. Слава благодарности всем жителям республики, всем россиянам, органам власти. И, первую очередь, лидеру нашему. Без такой поддержки, без этого духа, который давал нам силы, ничего бы не было. А дух был, присутствовал, была искра, Божий промысел", – сказал глава республики.Аксенов обозначил, что благодаря такой согласованности действий удалось обеспечить безопасность и порядок на территории полуострова.Экс-полпред президента России в Крыму Олег Белавенцев, отвечая на вопрос журналистов о самом большом достижении Крымской весны сказал: "Самое главное достижение Крымской весны в том, что все прошло без крови. Это главное достижение. Подавляющее большинство населения проголосовало за возвращение в Россию. Нас поддержал президент", – сказал он. И добавил, что Общекрымский референдум объединил не только крымчан, но и всю Россию, жители которой вновь почувствовали, что живут в великой державе.Глава крымского парламента Владимир Константинов, который также присутствовал на церемонии, отметил, что в условиях хаоса, который царил на Украине, крымчане вдруг осознали, что референдум станет их спасением."Порыв был настолько сильным и настолько хорошо организован, что когда его поддержал президент России, референдум стал феноменом, политическим чудом", – сказал Константинов журналистам.При этом восстановление Крыма Константинов назвал отдельным успехом. Даже если бы этого не было, крымчане все равно были бы благодарны России за то, что смогли вернуться в родную гавань. Крымчане шли в России не за дорогами и мостами, сказал глава крымского парламента.Кадры хроники и патриотические песниИ снова звучит гимн России и Крыма. Участники возложения и общественность перемещаются к Крымский академический музыкальный театр на торжественный концерт, посвященный 12-й годовщине Общекрымского референдума и воссоединения Крыма с Россией.Сенатор от региона, гроссмейстер Сергей Карякин признается корреспонденту РИА Новости Крым, что дня него и для всей его семьи, для родителей, для жены и для детей референдум – это большой праздник. "Это счастье, что Крым вернулся домой", – говорит сенатор.Схожие эмоции испытывает и руководитель регионального отделения госфонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб. Он признается, что дня него и для его семьи Крымская весна также стала радостным событием."Как и сегодня, тогда, 12 лет назад, это был прекрасный весенний день, солнечный. И мы, конечно же, шли с таким подъемом настроения и шли за воссоединение с Россией. Очень хорошо помню тот день, как одно мгновение. Прекрасное настроение было как тогда, так и сегодня", – говорит Трегуб в комментарии РИА Новости Крым.Зрителям, собравшимся в музыкальном театре, показывают фрагменты документального фильма, посвященного событиям Крымской весны. На этих кадрах – Киев в огне, свирепствующие активисты евромайдана, участники антимайдана, митинг в Симферополе у Госсовета. Российские флаги на правительственных зданиях в Крыму. И президент Владимир Путин обращается к крымчанам: "Мы будем идти вместе. Уверенно и только вперед". Эти слова глава российского государства произнес в этот день 12 лет назад. Но и сегодня их встречают бурными аплодисментами.Звучат патриотические песни. На сцену снова и снова выходят лидеры Крымской весны: глава Крыма Сергей Аксенов, председатель Госсовета республики Владимир Константинов, экс-полпред президента России в Крыму Олег Белавенцев. Все едины во мнении, что энергия Крымской весны помогает нам строить и развивать полуостров, сохранять оптимизм и уверенность в завтрашнем дне, несмотря на все испытания и трудности. И все благодарят президента РФ Владимира Путина за то, что когда-то поверил крымчанам и не ошибся.Слова благодарности звучат и в адрес бойцов, которые сегодня сражаются на фронтах спецоперации, продолжая дело своих дедов и прадедов. Зал встает. Память павших чтут минутой молчания.Ранее в своем поздравлении с двенадцатой годовщиной события глава республики Сергей Аксенов напомнил, что Общекрымский референдум о воссоединении с Россией был безупречным с точки зрения права и демократических стандартов, он стал общей победой всех крымчан. Читайте также на РИА Новости Крым:Это наша общая победа - крымчан поздравили с годовщиной референдумаОбъединяющая весна: как выбор крымчан сплотил всю РоссиюЗа ходом референдума в Крыму следила вся страна - Развожаев

https://crimea.ria.ru/20260316/referendum-v-krymu-v-2014-godu---spravka-1135725333.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

