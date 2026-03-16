Атака на Москву и Крым - за ночь сбиты 145 беспилотников ВСУ

За ночь российская ПВО сбила 145 украинских беспилотников, в том числе над Московским регионом и Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

2026-03-16T08:34

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. За ночь российская ПВО сбила 145 украинских беспилотников, в том числе над Московским регионом и Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ."С 23:00 15 марта до 08:00 мск 16 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 145 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Как сообщалось, в Севастополе ночью отражали атаку беспилотников, была объявлена воздушная тревога.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

