Рейтинг@Mail.ru
Атака на Москву и Крым - за ночь сбиты 145 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 16.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260316/ataka-na-moskvu-i-krym---za-noch-sbity-145-bespilotnikov-vsu-1154368567.html
Атака на Москву и Крым - за ночь сбиты 145 беспилотников ВСУ
За ночь российская ПВО сбила 145 украинских беспилотников, в том числе над Московским регионом и Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.03.2026
2026-03-16T08:34
2026-03-16T08:35
пво
новости сво
министерство обороны рф
атаки всу
новости
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145322417_0:0:1162:654_1920x0_80_0_0_59cd0a5ea9f6f954ca97034a91a5b7ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. За ночь российская ПВО сбила 145 украинских беспилотников, в том числе над Московским регионом и Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ."С 23:00 15 марта до 08:00 мск 16 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 145 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Как сообщалось, в Севастополе ночью отражали атаку беспилотников, была объявлена воздушная тревога.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145322417_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_337975343ceb0636fea9d56d816931c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
145 украинских беспилотников сбили за ночь над Крымом и другими регионами России

08:34 16.03.2026 (обновлено: 08:35 16.03.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ запускает беспилотник
Боевик ВСУ запускает беспилотник
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. За ночь российская ПВО сбила 145 украинских беспилотников, в том числе над Московским регионом и Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"С 23:00 15 марта до 08:00 мск 16 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 145 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
  • Из них 53 БПЛА уничтожены над территорией Московского региона, в том числе 46, летевших на Москву.
  • 38 БПЛА - над территорией Брянской области.
  • 11 БПЛА - над территорией Ярославской области
  • 8 БПЛА - над территорией Калужской области
  • 7 БПЛА - над территорией Смоленской области
  • 5 БПЛА - над территориями Ростовской и Ульяновской областей
  • 4 БПЛА - над территорией Тверской области.
  • По 3 БПЛА - над территориями Воронежской, Костромской областей и над территорией Республики Крым.
  • 2 БПЛА - над территорией Волгоградской области.
  • По 1 БПЛА - над территориями Краснодарского края и Саратовской области", - сказали в военном ведомстве.
Как сообщалось, в Севастополе ночью отражали атаку беспилотников, была объявлена воздушная тревога.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПВОНовости СВОМинистерство обороны РФАтаки ВСУНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
