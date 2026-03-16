Атака на Москву и Крым - за ночь сбиты 145 беспилотников ВСУ
145 украинских беспилотников сбили за ночь над Крымом и другими регионами России
08:34 16.03.2026 (обновлено: 08:35 16.03.2026)
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. За ночь российская ПВО сбила 145 украинских беспилотников, в том числе над Московским регионом и Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"С 23:00 15 марта до 08:00 мск 16 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 145 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
- —Из них 53 БПЛА уничтожены над территорией Московского региона, в том числе 46, летевших на Москву.
- —38 БПЛА - над территорией Брянской области.
- —11 БПЛА - над территорией Ярославской области
- —8 БПЛА - над территорией Калужской области
- —7 БПЛА - над территорией Смоленской области
- —5 БПЛА - над территориями Ростовской и Ульяновской областей
- —4 БПЛА - над территорией Тверской области.
- —По 3 БПЛА - над территориями Воронежской, Костромской областей и над территорией Республики Крым.
- —2 БПЛА - над территорией Волгоградской области.
- —По 1 БПЛА - над территориями Краснодарского края и Саратовской области", - сказали в военном ведомстве.
Как сообщалось, в Севастополе ночью отражали атаку беспилотников, была объявлена воздушная тревога.