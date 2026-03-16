Астрономы обнаружили новый класс планет с океаном магмы
2026-03-16T20:55
Ученые обнаружили новый класс планет с большими запасами серы и океаном магмы
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Новый класс планет с большим количеством серы с океаном магмы обнаружили ученые из университета Оксфорда. Планета L 98-59 d находятся за пределами Солнечной системы, по размерам она близка к Нептуну, сказано на официальном сайте университета.
"Исследование, проведенное Оксфордским университетом, выявило новый тип планет за пределами нашей Солнечной системы – которые хранят большое количество серы глубоко в постоянном океане магмы", – сказано в сообщении.
Обнаруженная экзопланета L 98-59 d вращается вокруг маленькой красной звезды на расстоянии в 35 световых лет от Земли. Недавние наблюдения, проведенные сотрудниками космического телескопа лаборатории Джеймса Вэбба (JWST) и наземными обсерваториями, позволили сделать вывод о том, что планета L 98-59 d имеет особенно низкую плотность, а в ее атмосфере содержится значительное количество сероводорода, отметили ученые.
"Размеры планеты в 1,6 раза превышают размеры Земли. Эти новые данные показывают, что L 98-59 d, по-видимому, принадлежит к совершенно другому классу планет, содержащих тяжелые молекулы серы", – сказано в материале.
Исследователи предполагают, что L 98-59 d может быть первым признанным представителем более широкой популяции богатых газом сернистых планет, поддерживающих долгоживущие магматические океаны. По данным университета, исследователи смогли воссоздать историю существования планеты, которая составляет почти 5 миллиардов лет.
Согласно результатам моделирования, L 98-59 d, возможно, образовалась из очень большого количества летучих веществ и когда-то выглядела как крупная планета, по размеру близкая по размерам к Нептуну. В течение миллиардов лет она постепенно уменьшалась из-за охлаждения и потери части атмосферы.
Университет Оксфорда добавляет, что, основываясь на данных с телескопов и компьютерных моделей, ученые смогли понять, что мантия планеты, скорее всего, состоит из силикатного расплава, то есть из земной лавы. Под мантией находится океан магмы.
"Это позволяет планете обладать чрезвычайно большим количеством серы, которая находится глубоко в недрах L 98-59 d. Благодаря этому планета способна удерживать плотную атмосферу, насыщенную водородом и содержащую газы с содержанием серы, например, сероводород", – говорится в публикации.
Сегодня сообщалось, что в 15:20 по московскому времени, комета 3I/ATLAS практически вплотную приблизилась
к самой крупной планете Солнечной системы – Юпитеру.
Читайте также на РИА Новости Крым: