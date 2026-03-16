https://crimea.ria.ru/20260316/astronomy-obnaruzhili-novyy-klass-planet-s-okeanom-magmy-1154395920.html

Астрономы обнаружили новый класс планет с океаном магмы

Астрономы обнаружили новый класс планет с океаном магмы - РИА Новости Крым, 16.03.2026

2026-03-16T20:55

новости

астрономия

космос

наука и технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111506/92/1115069294_0:2:966:545_1920x0_80_0_0_6598c58cddd076f6f71a0192d5929e80.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Новый класс планет с большим количеством серы с океаном магмы обнаружили ученые из университета Оксфорда. Планета L 98-59 d находятся за пределами Солнечной системы, по размерам она близка к Нептуну, сказано на официальном сайте университета.Обнаруженная экзопланета L 98-59 d вращается вокруг маленькой красной звезды на расстоянии в 35 световых лет от Земли. Недавние наблюдения, проведенные сотрудниками космического телескопа лаборатории Джеймса Вэбба (JWST) и наземными обсерваториями, позволили сделать вывод о том, что планета L 98-59 d имеет особенно низкую плотность, а в ее атмосфере содержится значительное количество сероводорода, отметили ученые.Исследователи предполагают, что L 98-59 d может быть первым признанным представителем более широкой популяции богатых газом сернистых планет, поддерживающих долгоживущие магматические океаны. По данным университета, исследователи смогли воссоздать историю существования планеты, которая составляет почти 5 миллиардов лет.Согласно результатам моделирования, L 98-59 d, возможно, образовалась из очень большого количества летучих веществ и когда-то выглядела как крупная планета, по размеру близкая по размерам к Нептуну. В течение миллиардов лет она постепенно уменьшалась из-за охлаждения и потери части атмосферы.Университет Оксфорда добавляет, что, основываясь на данных с телескопов и компьютерных моделей, ученые смогли понять, что мантия планеты, скорее всего, состоит из силикатного расплава, то есть из земной лавы. Под мантией находится океан магмы.Сегодня сообщалось, что в 15:20 по московскому времени, комета 3I/ATLAS практически вплотную приблизилась к самой крупной планете Солнечной системы – Юпитеру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский астроном открыл новую комету – что известно о небесном телеАстроном из Крыма рассказал, как ищет звезды с "хвостом"У человечества нет данных об обратной стороне Солнца - причина

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

новости, астрономия, космос, наука и технологии