Какой сегодня праздник: 16 марта - РИА Новости Крым, 16.03.2026
Какой сегодня праздник: 16 марта
Какой сегодня праздник: 16 марта
общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 16 марта

Что празднуют в России и мире 16 марта

00:00 16.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. 16 марта планета рисует цветными карандашами, россияне поздравляют сотрудников внутренних дел по борьбе с экономической преступностью, а казахи чествуют республиканскую гвардию. А еще в этот день родился великий итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи.

Что празднуют в России и мире

Страна празднует День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел. В этот день в 1937 году начал свою деятельность отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности. С тех пор подразделение целенаправленно и повсеместно ведет борьбу с должностными и хозяйственными преступлениями.
В мире – День цветных карандашей, довольно необычный праздник, который можно превратить в веселое торжество. Во многих странах природа еще не пробудилась после зимней спячки и не радует яркими красками. Поэтому на помощь приходят цветные карандаши, которыми можно нарисовать цветущую и яркую весну.
Казахстан отмечает День республиканской гвардии. Это воинское формирование было создано в 1992 году и входит в резерв Вооруженных сил страны. Казахские гвардейцы обеспечивают безопасность президента и высших органов власти, несут почетный караул у государственных флага и герба и охраняют важные гособъекты.

Знаменательные события

В 1831 году в Париже вышел в свет роман французского писателя Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери".
В 1926 году американский конструктор Роберт Годдард провел успешное испытание первой ракеты на жидком топливе.
В 2014 году состоялся Общекрымский референдум, по итогам которого Крым и Севастополь вошли в состав России.

Кто родился

16 марта 1787 года родился выдающийся немецкий физик Георг Симон Ом. Он открыл закон электрической цепи, где обосновал связь силы тока, сопротивления и напряжения (закон Ома). Его именем названа единица электрического сопротивления. Авторству ученого также принадлежит акустический закон.
В 1859 году на свет появился русский физик и электротехник Александр Попов – один из изобретателей радио. Именно он в 1895 году представил научному обществу первый радиоприемник на основе электромагнитных волн. Кроме того, Попов сделал первые в России рентгеновские снимки предметов и частей тела человека.
85 лет исполнилось бы великому итальянскому кинорежиссеру Бернардо Бертолуччи. В киноиндустрии его называют "человеком Возрождения" за особый эпический дух картин. Среди шедевров Бертолуччи: "Последнее танго в Париже", "Двадцатый век", "Мечтатели". А его фильм "Последний император" получил девять "Оскаров".
Также 16 марта родились актрисы Изабель Юппер и Екатерина Волкова, певец Богдан Титомир, солист группы "Scooter" Эйч Пи Бакстер и другие.
00:01Местами дожди и мокрый снег: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 16 марта
21:31Атаки ВСУ на регионы России и 12 медалей РФ на Паралимпиаде: главное
20:54113 дронов ликвидировали над Черным морем и еще восемью регионами России
20:48В центре Симферополя 16 марта ограничат движение
20:23В Симферополе разгорелся пожар – что известно
20:11Холодные плотные ветры в Крыму – когда на полуостров придет тепло
19:47Вода в двух селах Крыма временно станет непригодной для питья
19:28Безопасность покупок онлайн: что должно насторожить в первую очередь
19:10"Секретный чат": мошенники в Telegram используют новую схему обмана
18:55В Крыму рождается все больше двоен
18:42В Севастополе открыли рейд
18:28Тысячи школьников привезут в Новый Херсонес на бесплатные экскурсии
18:01Артист балета цирка и дояр: кто может проходить альтернативную службу
17:40В Севастополе закрыли рейд второй раз за день
17:30Крымские ученые высчитали вероятность столкновения кометы с Солнцем
17:08Ветеринары Крыма вылечили нескольких лебедей и вернули их в природу
16:43Под Севастополем обесточены два населенных пункта
16:40На Кубани потушили пожар на нефтебазе после атаки ВСУ
16:20У РФ восьмое "золото" и третье место в медальном зачете на Паралимпиаде
Лента новостейМолния