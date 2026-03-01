Какой сегодня праздник: 16 марта

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. 16 марта планета рисует цветными карандашами, россияне поздравляют сотрудников внутренних дел по борьбе с экономической преступностью, а казахи чествуют республиканскую гвардию. А еще в этот день родился великий итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи.Что празднуют в России и миреСтрана празднует День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел. В этот день в 1937 году начал свою деятельность отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности. С тех пор подразделение целенаправленно и повсеместно ведет борьбу с должностными и хозяйственными преступлениями.В мире – День цветных карандашей, довольно необычный праздник, который можно превратить в веселое торжество. Во многих странах природа еще не пробудилась после зимней спячки и не радует яркими красками. Поэтому на помощь приходят цветные карандаши, которыми можно нарисовать цветущую и яркую весну.Казахстан отмечает День республиканской гвардии. Это воинское формирование было создано в 1992 году и входит в резерв Вооруженных сил страны. Казахские гвардейцы обеспечивают безопасность президента и высших органов власти, несут почетный караул у государственных флага и герба и охраняют важные гособъекты.Знаменательные событияВ 1831 году в Париже вышел в свет роман французского писателя Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери".В 1926 году американский конструктор Роберт Годдард провел успешное испытание первой ракеты на жидком топливе.В 2014 году состоялся Общекрымский референдум, по итогам которого Крым и Севастополь вошли в состав России.Кто родился16 марта 1787 года родился выдающийся немецкий физик Георг Симон Ом. Он открыл закон электрической цепи, где обосновал связь силы тока, сопротивления и напряжения (закон Ома). Его именем названа единица электрического сопротивления. Авторству ученого также принадлежит акустический закон.В 1859 году на свет появился русский физик и электротехник Александр Попов – один из изобретателей радио. Именно он в 1895 году представил научному обществу первый радиоприемник на основе электромагнитных волн. Кроме того, Попов сделал первые в России рентгеновские снимки предметов и частей тела человека.85 лет исполнилось бы великому итальянскому кинорежиссеру Бернардо Бертолуччи. В киноиндустрии его называют "человеком Возрождения" за особый эпический дух картин. Среди шедевров Бертолуччи: "Последнее танго в Париже", "Двадцатый век", "Мечтатели". А его фильм "Последний император" получил девять "Оскаров".Также 16 марта родились актрисы Изабель Юппер и Екатерина Волкова, певец Богдан Титомир, солист группы "Scooter" Эйч Пи Бакстер и другие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

