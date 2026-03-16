"Беги, дядь Мить": деревенский пьяница и грустный Бендер Сергей Юрский
"Беги, дядь Мить": деревенский пьяница и грустный Бендер Сергей Юрский
"Беги, дядь Мить": деревенский пьяница и грустный Бендер Сергей Юрский
"Беги, дядь Мить": деревенский пьяница и грустный Бендер Сергей Юрский

Ко дню рождения Сергея Юрского

© Фото: КинопоискСергей Юрский в роли дяди Мити в фильме "Любовь и голуби" (1984 год, реж. Владимир Меньшов)
Сергей Юрский в роли дяди Мити в фильме Любовь и голуби (1984 год, реж. Владимир Меньшов)
© Фото: Кинопоиск
Надежда Соловьева.
Свобода определяется количеством людей, которых ты можешь послать – это из "Правил жизни Сергея Юрского" ("Эсквайр"/Esquire, февраль 2019-го), самого известного деревенского пьяницы и самого печального Остапа Бендера нашей страны. Всенародная любовь и вечный цитатник: "Любовь и голуби" Меньшова и "Золотой теленок" Швейцера.
Со дня рождения Сергея Юрского – 91 год.
"Мое самое большое достижение – своя большая квартира. Я до сорока лет жил в коммуналке", – "Правила жизни Сергея Юрского", "Эсквайр"/Esquire, февраль 2019-го.
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктер и режиссер Сергей Юрский во время сбора труппы Театра имени Моссовета в Москве
Актер и режиссер Сергей Юрский во время сбора труппы Театра имени Моссовета в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Актер и режиссер Сергей Юрский во время сбора труппы Театра имени Моссовета в Москве

День взятия Бастилии впустую прошел…

В фильме "Любовь и голуби" Юрский сыграл вместе с женой Натальей Теняковой.
В 1984 году Юрскому было 49 лет, но его трагикомический деревенский алкоголик дядя Митя – настоящий "молодой" старик, его молодая жена – баба Шура – зажигательная старушка. Как им удалось это сделать, до сих пор загадка.
В одном из интервью Меньшов рассказывал, что Юрский театрализировал все действо. Импровизировал, смешил всех до потери пульса.
Реплику "Извините, что помешал вам деньги прятать", например, придумали не сценаристы, а сам Юрский.
– Саньк, может мы тоже пойдем состругаем себе Снегурочку!
– Молчи уж, стругальщик!
– Выпей, дядь Мить!
– Не надо! Санечка не любила этого…
– Умерла, говорит, дедушка, твоя бабушка.
– Шо характерно – любили друг друга!..
Этот фильм – родной до слова и до интонации. У Юрского не главный герой, но без дядьМити не было бы истории.
© Фото: Кино-театр.руКадр из фильма "Любовь и голуби" (1984 год, реж. Владимир Меньшов)
Кадр из фильма "Любовь и голуби" (1984 год, реж. Владимир Меньшов)
© Фото: Кино-театр.руКадр из фильма "Любовь и голуби" (1984 год, реж. Владимир Меньшов)
Кадр из фильма "Любовь и голуби" (1984 год, реж. Владимир Меньшов)
© Фото: Кино-театр.руКадр из фильма "Любовь и голуби" (1984 год, реж. Владимир Меньшов)
Кадр из фильма "Любовь и голуби" (1984 год, реж. Владимир Меньшов)
© Фото: Кино-театр.руСергей Юрский в роли дяди Мити в фильме "Любовь и голуби" (1984 год, реж. Владимир Меньшов)
Сергей Юрский в роли дяди Мити в фильме "Любовь и голуби" (1984 год, реж. Владимир Меньшов)
© Фото: Кино-театр.руКадр из фильма "Любовь и голуби" (1984 год, реж. Владимир Меньшов)
Кадр из фильма "Любовь и голуби" (1984 год, реж. Владимир Меньшов)
© Фото: Кино-театр.руКадр из фильма "Любовь и голуби" (1984 год, реж. Владимир Меньшов)
Кадр из фильма "Любовь и голуби" (1984 год, реж. Владимир Меньшов)
© Фото: Кино-театр.руКадр из фильма "Любовь и голуби" (1984 год, реж. Владимир Меньшов)
Кадр из фильма "Любовь и голуби" (1984 год, реж. Владимир Меньшов)
Театр

Родился 16 марта 1935 года в Ленинграде, мама – преподаватель музыки, папа – актер и режиссер. После школы (золотая медаль) Юрский без экзаменов поступил в Ленинградский университет на факультет правоведения, где начал играть в театральной студии. Доучился до конца третьего курса и "сбежал" в Ленинградский театральный институт. Студия помогла: он начал не совсем с нуля, и через два года его пригласили в труппу одного из лучших театров страны – Большого драматического.
Несмотря на известный театральному миру конфликт с Товстоноговым, Юрский говорил, что в Большом драматическом "не было сложностей – одна радость".
Юрский стоял у истоков создания независимого театра единомышленников "АРТель АРТистов Сергея Юрского". Их спектакль "Игроки – ХХI" некоторые причисляют к первому продюсерскому проекту в современном российском театре: часть денег на постановку выделила Международная конфедерация театральных союзов, остальное нашел продюсер спектакля Давид Смелянский.
В последнее десятилетие Юрский сделал два больших проекта для театра: в 2013 году – "Полеты с ангелом" о жизни и творчестве Марка Шагала, а в 2018-м – триллер Reception.
© РИА Новости . А. Князев / Перейти в фотобанкАртист Сергей Юрьевич Юрский в роли Чацкого в спектакле по пьесе А. С. Грибоедова "Горе от ума" в постановке Ленинградского Большого драматического театра имени Горького.
Артист Сергей Юрьевич Юрский в роли Чацкого в спектакле по пьесе А. С. Грибоедова "Горе от ума" в постановке Ленинградского Большого драматического театра имени Горького.
© РИА Новости . Владимир Целик / Перейти в фотобанкАртист Большого драматического театра им. Горького ( ныне Российский государственный академический Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова) Сергей Юрский.
Артист Большого драматического театра им. Горького ( ныне Российский государственный академический Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова) Сергей Юрский.
© РИА Новости . Александр Макаров / Перейти в фотобанкАлександр Калягин, Леонид Филатов, Геннадий Хазанов и Вячеслав Невинный в спектакле "Игроки-XXI" по пьесе и текстам Николая Гоголя. "АРТель АРТистов Сергея Юрского".
Александр Калягин, Леонид Филатов, Геннадий Хазанов и Вячеслав Невинный в спектакле "Игроки-XXI" по пьесе и текстам Николая Гоголя. "АРТель АРТистов Сергея Юрского".
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер и режиссер Сергей Юрский в сцене из спектакля "Полеты с ангелом. Шагал" в театре им. М.Н. Ермоловой.
Актер и режиссер Сергей Юрский в сцене из спектакля "Полеты с ангелом. Шагал" в театре им. М.Н. Ермоловой.
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЕлена Валюшкина в роли Вероники Леоновны и Сергей Юрский в роли Романа Плоткина в сцене из спектакля Игоря Вацетиса в постановке народного артиста России Сергея Юрского «Reception» в государственном академическом театре имени Моссовета.
Елена Валюшкина в роли Вероники Леоновны и Сергей Юрский в роли Романа Плоткина в сцене из спектакля Игоря Вацетиса в постановке народного артиста России Сергея Юрского «Reception» в государственном академическом театре имени Моссовета.
Кино

Сниматься в эпизодах начал с конца 50-х. Первой ролью, которая принесла ему всенародную любовь, был Викниксор в "Республике ШКИД" (1966).
Интеллигент Груздев в фильме Говорухина "Место встречи изменить нельзя" – человек серьезный, рефлексирующий, оказавшийся под следствием за убийство жены, которую не убивал.
О работе с Высоцким Юрский вспоминал: "В большей части моих сцен режиссером выступил Володя. Очень хорошо с ним работалось. Он находился в прекрасной форме. Люди Высоцкому очень доверяли – и актеры, и техники. Он был весел, собран, корректен. С ним можно было спорить, договариваться, предлагать… Это была качественная работа профессионала. Я заставал человека трезвого, умеющего планировать и осуществлять планы, умеющего действительно быть руководителем без того, чтобы собою подменять всех остальных, контактного руководителя и контактного партнера, с которым дело иметь мне лично было необыкновенно приятно".
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкАртист Сергей Юрский (в центре) в художественном фильме "Республика Шкид" режиссера Геннадия Полоки.
Артист Сергей Юрский (в центре) в художественном фильме "Республика Шкид" режиссера Геннадия Полоки.
© Фото: Кино-театр.руСергей Юрский в роли Груздева в фильме "Место встречи изменить нельзя" (1979 год, реж. Станислав Говорухин)
Сергей Юрский в роли Груздева в фильме "Место встречи изменить нельзя" (1979 год, реж. Станислав Говорухин)
© © Гостелерадио (1979)Сергей Юрский в фильме "Место встречи изменить нельзя"
Сергей Юрский в фильме "Место встречи изменить нельзя"
"Командовать парадом буду я!"

Советский зритель хорошо знал троих "Бендеров" – все три совершенно разные.
Арчил Гомиашвили у Гайдая (1971 год, "12 стульев"): напористый, огневой, нахальный, совершенная шпана. Сыгран потрясающе. Но если и комбинатор, то совсем-совсем невеликий. Маленький такой, карманный карманщик.
Андрей Миронов у Захарова ("12 стульев, 1976 год) – вальяжный, томный, придурковатый (гениальный Миронов), много поющий и танцующий. Поверхностный? Да, немного. Так было надо.
И был Юрский в "Золотом теленке" Швейцера (1968 год). Самый "остапистый" Остап – как у Ильфа и Петрова. Пройдоха, хитрюга, обманщик, философ и гуманист. Творческая личность. Артист. Очень смешной и очень грустный. Действительно Великий Комбинатор.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкАктер Сергей Юрский в роли Остапа Бендера в сцене из фильма "Золотой теленок" (режиссер Михаил Швейцер).
Актер Сергей Юрский в роли Остапа Бендера в сцене из фильма "Золотой теленок" (режиссер Михаил Швейцер).
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкАктер Сергей Юрский в роли Остапа Бендера в художественном фильме "Золотой теленок".
Актер Сергей Юрский в роли Остапа Бендера в художественном фильме "Золотой теленок".
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк

Кадр из фильма "Золотой теленок". Шура Балаганов – Леонид Куравлев, Остап Бендер – Сергей Юрский, Паниковский – Зиновий Гердт (слева направо).

Кадр из фильма "Золотой теленок". Шура Балаганов – Леонид Куравлев, Остап Бендер – Сергей Юрский, Паниковский – Зиновий Гердт (слева направо).

© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНа съемках фильма "Золотой теленок". В роли Остапа Бендера – Сергей Юрский.
На съемках фильма "Золотой теленок". В роли Остапа Бендера – Сергей Юрский.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк

Кадр из фильма "Золотой теленок". В роли Остапа Бендера – Сергей Юрский, в роли Корейко – Евгений Евстигнеев.

Кадр из фильма "Золотой теленок". В роли Остапа Бендера – Сергей Юрский, в роли Корейко – Евгений Евстигнеев.

Его фиаско в финале – это крушение, после которого выживет ли сын турецко-подданного, останется ли собой – вопрос открыт.
– Я, конечно, не херувим. У меня нет крыльев, но я чту Уголовный кодекс. Это моя слабость.
– Нет, это не Рио-де-Жанейро, это гораздо хуже.
– Разве не стоит миллиона рублей вера в человечество?
Юрского не стало 8 февраля 2019 года. Мы смотрим его фильмы, хохочем и плачем, цитируем – с его интонациями. Помним. Спасибо, Сергей Юрьевич.
09:25Выходные в Крыму в марте - как будем отдыхать и работать
09:18"Беги, дядь Мить": деревенский пьяница и грустный Бендер Сергей Юрский
09:05Предприятие повреждено в Воронежской области после атаки ВСУ
08:47Это наша общая победа - крымчан поздравили с годовщиной референдума
08:34Атака на Москву и Крым - за ночь сбиты 145 беспилотников ВСУ
08:24В Крыму продолжат национализацию имущества врагов России – Аксенов
08:10Цветоводческие предприятия Крыма вошли в топ-3 крупнейших в России
07:53Трамп сделал заявления по Ирану: главное
07:42Крым ждет бум международного туризма - итальянский политик
07:10Что может улучшить работу глав муниципальных округов в Крыму – мнение
07:01Нефтебаза горит на Кубани после атаки ВСУ
06:48Стал известен лучший фильм 2026 года
06:36Референдум в Крыму 16 марта 2014 года – как это было
06:14Десятки дронов летят на Москву - атака ВСУ продолжается третьи сутки
06:04Вопрос "Чей Крым?" стал тестом новой системы распознавания "свой – чужой"
05:49В Севастополе силы ПВО отразили воздушную атаку
03:14В Крыму не ждем: Аксенов высказался о сбежавших за границу артистах
00:01Местами дожди и мокрый снег: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 16 марта
21:31Атаки ВСУ на регионы России и 12 медалей РФ на Паралимпиаде: главное
Лента новостейМолния