"Беги, дядь Мить": деревенский пьяница и грустный Бендер Сергей Юрский

"Беги, дядь Мить": деревенский пьяница и грустный Бендер Сергей Юрский - РИА Новости Крым, 16.03.2026

"Беги, дядь Мить": деревенский пьяница и грустный Бендер Сергей Юрский

РИА Новости Крым, 16.03.2026

2026-03-16T09:18

2026-03-16T09:18

2026-03-16T09:18

Надежда Соловьева.Свобода определяется количеством людей, которых ты можешь послать – это из "Правил жизни Сергея Юрского" ("Эсквайр"/Esquire, февраль 2019-го), самого известного деревенского пьяницы и самого печального Остапа Бендера нашей страны. Всенародная любовь и вечный цитатник: "Любовь и голуби" Меньшова и "Золотой теленок" Швейцера. Со дня рождения Сергея Юрского – 91 год.День взятия Бастилии впустую прошел…В фильме "Любовь и голуби" Юрский сыграл вместе с женой Натальей Теняковой.В 1984 году Юрскому было 49 лет, но его трагикомический деревенский алкоголик дядя Митя – настоящий "молодой" старик, его молодая жена – баба Шура – зажигательная старушка. Как им удалось это сделать, до сих пор загадка.В одном из интервью Меньшов рассказывал, что Юрский театрализировал все действо. Импровизировал, смешил всех до потери пульса.Реплику "Извините, что помешал вам деньги прятать", например, придумали не сценаристы, а сам Юрский.– Саньк, может мы тоже пойдем состругаем себе Снегурочку!– Молчи уж, стругальщик!– Выпей, дядь Мить!– Не надо! Санечка не любила этого…– Умерла, говорит, дедушка, твоя бабушка.– Шо характерно – любили друг друга!..Этот фильм – родной до слова и до интонации. У Юрского не главный герой, но без дядьМити не было бы истории. ТеатрРодился 16 марта 1935 года в Ленинграде, мама – преподаватель музыки, папа – актер и режиссер. После школы (золотая медаль) Юрский без экзаменов поступил в Ленинградский университет на факультет правоведения, где начал играть в театральной студии. Доучился до конца третьего курса и "сбежал" в Ленинградский театральный институт. Студия помогла: он начал не совсем с нуля, и через два года его пригласили в труппу одного из лучших театров страны – Большого драматического.Несмотря на известный театральному миру конфликт с Товстоноговым, Юрский говорил, что в Большом драматическом "не было сложностей – одна радость".Юрский стоял у истоков создания независимого театра единомышленников "АРТель АРТистов Сергея Юрского". Их спектакль "Игроки – ХХI" некоторые причисляют к первому продюсерскому проекту в современном российском театре: часть денег на постановку выделила Международная конфедерация театральных союзов, остальное нашел продюсер спектакля Давид Смелянский.В последнее десятилетие Юрский сделал два больших проекта для театра: в 2013 году – "Полеты с ангелом" о жизни и творчестве Марка Шагала, а в 2018-м – триллер Reception.КиноСниматься в эпизодах начал с конца 50-х. Первой ролью, которая принесла ему всенародную любовь, был Викниксор в "Республике ШКИД" (1966).Интеллигент Груздев в фильме Говорухина "Место встречи изменить нельзя" – человек серьезный, рефлексирующий, оказавшийся под следствием за убийство жены, которую не убивал.О работе с Высоцким Юрский вспоминал: "В большей части моих сцен режиссером выступил Володя. Очень хорошо с ним работалось. Он находился в прекрасной форме. Люди Высоцкому очень доверяли – и актеры, и техники. Он был весел, собран, корректен. С ним можно было спорить, договариваться, предлагать… Это была качественная работа профессионала. Я заставал человека трезвого, умеющего планировать и осуществлять планы, умеющего действительно быть руководителем без того, чтобы собою подменять всех остальных, контактного руководителя и контактного партнера, с которым дело иметь мне лично было необыкновенно приятно"."Командовать парадом буду я!"Советский зритель хорошо знал троих "Бендеров" – все три совершенно разные.Арчил Гомиашвили у Гайдая (1971 год, "12 стульев"): напористый, огневой, нахальный, совершенная шпана. Сыгран потрясающе. Но если и комбинатор, то совсем-совсем невеликий. Маленький такой, карманный карманщик.Андрей Миронов у Захарова ("12 стульев, 1976 год) – вальяжный, томный, придурковатый (гениальный Миронов), много поющий и танцующий. Поверхностный? Да, немного. Так было надо.И был Юрский в "Золотом теленке" Швейцера (1968 год). Самый "остапистый" Остап – как у Ильфа и Петрова. Пройдоха, хитрюга, обманщик, философ и гуманист. Творческая личность. Артист. Очень смешной и очень грустный. Действительно Великий Комбинатор.Его фиаско в финале – это крушение, после которого выживет ли сын турецко-подданного, останется ли собой – вопрос открыт.– Я, конечно, не херувим. У меня нет крыльев, но я чту Уголовный кодекс. Это моя слабость.– Нет, это не Рио-де-Жанейро, это гораздо хуже. – Разве не стоит миллиона рублей вера в человечество?Юрского не стало 8 февраля 2019 года. Мы смотрим его фильмы, хохочем и плачем, цитируем – с его интонациями. Помним. Спасибо, Сергей Юрьевич.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, культура, звезды и судьбы, кино, память