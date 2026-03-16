250 беспилотников пытались атаковать Москву в течение двух дней - РИА Новости Крым, 16.03.2026
250 беспилотников пытались атаковать Москву в течение двух дней
Российские силы ПВО сбили 250 вражеских дронов на подлете к Москве за двое суток. Об этом сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 16.03.2026
09:50 16.03.2026
 
УНИВЕРСИТЕТ ВЫСОТНОЕ ЗДАНИЕ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО сбили 250 вражеских дронов на подлете к Москве за двое суток. Об этом сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.
"За последние двое суток силы ПВО уничтожили непосредственно на подлете к Москве и на втором рубеже по направлению к Москве около 250 вражеских БПЛА", – проинформировал Собянин в своем канале в MAX.
Также он поблагодарил ПВО Минобороны за профессиональную работу.
Как сообщал Собянин ранним утром в понедельник, над столицей были сбиты десятки беспилотников, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О возможных пострадавших и разрушениях не сообщалось. Атака ВСУ на столицу продолжается уже третьи сутки.
За ночь российская ПВО сбила 145 украинских беспилотников, в том числе над Московским регионом и Крымом, сообщали в Минобороны РФ.
