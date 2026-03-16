250 беспилотников пытались атаковать Москву в течение двух дней
Российские силы ПВО сбили 250 вражеских дронов на подлете к Москве за двое суток. Об этом сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 16.03.2026
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО сбили 250 вражеских дронов на подлете к Москве за двое суток. Об этом сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.Также он поблагодарил ПВО Минобороны за профессиональную работу.Как сообщал Собянин ранним утром в понедельник, над столицей были сбиты десятки беспилотников, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О возможных пострадавших и разрушениях не сообщалось. Атака ВСУ на столицу продолжается уже третьи сутки. За ночь российская ПВО сбила 145 украинских беспилотников, в том числе над Московским регионом и Крымом, сообщали в Минобороны РФ.
Над Москвой за двое суток уничтожены 250 беспилотников ВСУ