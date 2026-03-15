Зеленский угрожает депутатам Рады отправкой на фронт - РИА Новости Крым, 15.03.2026
Зеленский угрожает депутатам Рады отправкой на фронт
Зеленский угрожает депутатам Рады отправкой на фронт - РИА Новости Крым, 15.03.2026
Зеленский угрожает депутатам Рады отправкой на фронт
Глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил депутатам Верховной рады Украины отправкой на фронт, пишут украинские СМИ. РИА Новости Крым, 15.03.2026
2026-03-15T13:09
2026-03-15T13:09
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил депутатам Верховной рады Украины отправкой на фронт, пишут украинские СМИ.В феврале министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что в стране планируется комплексная реформа системы мобилизации.Усиление насильственной мобилизации на Украине встречает все более ожесточенное сопротивление со стороны граждан.В понедельник гражданин Украины пытался сбежать от мобилизации на дельтаплане – приземлился на поле в Румынии, но его поймали.В Харькове мужчина ранил ножом двух военкомов при попытке уличной мобилизации. Житель Одессы попытался отпилить себе руку, чтобы избежать мобилизации в ВСУ.В Николаеве неизвестная женщина устроила взрыв рядом с сотрудниками территориального центра комплектования. Как минимум один военный погиб, другие были ранены. До этого взрыв прогремел на Украине в территориальном центре комплектования города Ровно.В ноябре в здании одесского территориального центра комплектования произошел взрыв. Как сообщали украинские СМИ, в результате инцидента погиб один человек, еще один получил ранения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это худший период с февраля 22-го": на Украине признали крупные проблемыЧисло дезертиров ВСУ превысило численность украинской армии до 2022 годаУкраину за полгода покинули полмиллиона молодых людей до 23 лет
Зеленский угрожает депутатам Рады отправкой на фронт

Зеленский угрожает депутатам Верховной рады отправкой на фронт

13:09 15.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил депутатам Верховной рады Украины отправкой на фронт, пишут украинские СМИ.

"Народным депутатам придется либо служить в парламенте согласно украинскому законодательству, либо я готов проговаривать с представителями парламента закон об изменениях к мобилизации, чтобы депутаты могли пойти на фронт", – цитирует РИА Новости слова Зеленского.

В феврале министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что в стране планируется комплексная реформа системы мобилизации.
Усиление насильственной мобилизации на Украине встречает все более ожесточенное сопротивление со стороны граждан.
В понедельник гражданин Украины пытался сбежать от мобилизации на дельтаплане – приземлился на поле в Румынии, но его поймали.
В Харькове мужчина ранил ножом двух военкомов при попытке уличной мобилизации. Житель Одессы попытался отпилить себе руку, чтобы избежать мобилизации в ВСУ.
В Николаеве неизвестная женщина устроила взрыв рядом с сотрудниками территориального центра комплектования. Как минимум один военный погиб, другие были ранены. До этого взрыв прогремел на Украине в территориальном центре комплектования города Ровно.
В ноябре в здании одесского территориального центра комплектования произошел взрыв. Как сообщали украинские СМИ, в результате инцидента погиб один человек, еще один получил ранения.
