Зеленский угрожает депутатам Рады отправкой на фронт
Зеленский угрожает депутатам Рады отправкой на фронт - РИА Новости Крым, 15.03.2026
Зеленский угрожает депутатам Рады отправкой на фронт
Глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил депутатам Верховной рады Украины отправкой на фронт, пишут украинские СМИ.
2026-03-15T13:09
2026-03-15T13:09
2026-03-15T13:09
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил депутатам Верховной рады Украины отправкой на фронт, пишут украинские СМИ.В феврале министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что в стране планируется комплексная реформа системы мобилизации.Усиление насильственной мобилизации на Украине встречает все более ожесточенное сопротивление со стороны граждан.В понедельник гражданин Украины пытался сбежать от мобилизации на дельтаплане – приземлился на поле в Румынии, но его поймали.В Харькове мужчина ранил ножом двух военкомов при попытке уличной мобилизации. Житель Одессы попытался отпилить себе руку, чтобы избежать мобилизации в ВСУ.В Николаеве неизвестная женщина устроила взрыв рядом с сотрудниками территориального центра комплектования. Как минимум один военный погиб, другие были ранены. До этого взрыв прогремел на Украине в территориальном центре комплектования города Ровно.В ноябре в здании одесского территориального центра комплектования произошел взрыв. Как сообщали украинские СМИ, в результате инцидента погиб один человек, еще один получил ранения.
украина
новости, украина, мобилизация на украине, верховная рада украины, владимир зеленский
Зеленский угрожает депутатам Рады отправкой на фронт
Зеленский угрожает депутатам Верховной рады отправкой на фронт