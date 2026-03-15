Взрывом газа в Воронежской области убило женщину
Взрывом газа в Воронежской области убило женщину - РИА Новости Крым, 15.03.2026
Взрывом газа в Воронежской области убило женщину
В Воронежской области от взрыва газа погибла женщина. Как сообщает прокуратура Воронежской области, 14 марта 2026 года в одном из многоквартирных домов на... РИА Новости Крым, 15.03.2026
2026-03-15T11:20
2026-03-15T11:20
2026-03-15T11:26
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. В Воронежской области от взрыва газа погибла женщина. Как сообщает прокуратура Воронежской области, 14 марта 2026 года в одном из многоквартирных домов на площади Октябрьской города Россошь произошел хлопок газовоздушной смеси. Погибла женщина.В правительстве Воронежской области уточнили, что в результате взрыва повреждено восемь квартир – в них нарушено остекление, кроме того, между первым и вторым этажами повреждено деревянное перекрытие.Администрацией был организован пункт временного размещения на базе гостиницы "Россошь", но жители предпочли разъехаться по родственникам, передает РИА Новости.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Взрывом газа в Воронежской области убило женщину
Из-за взрыва газа в Воронежской области одна женщина погибла и повреждены восемь квартир
11:20 15.03.2026 (обновлено: 11:26 15.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. В Воронежской области от взрыва газа погибла женщина. Как сообщает прокуратура Воронежской области, 14 марта 2026 года в одном из многоквартирных домов на площади Октябрьской города Россошь произошел хлопок газовоздушной смеси. Погибла женщина.
В правительстве Воронежской области уточнили, что в результате взрыва повреждено восемь квартир – в них нарушено остекление, кроме того, между первым и вторым этажами повреждено деревянное перекрытие.
Администрацией был организован пункт временного размещения на базе гостиницы "Россошь", но жители предпочли разъехаться по родственникам, передает РИА Новости.
