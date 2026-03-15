Взрывом газа в Воронежской области убило женщину

В Воронежской области от взрыва газа погибла женщина. Как сообщает прокуратура Воронежской области, 14 марта 2026 года в одном из многоквартирных домов на... РИА Новости Крым, 15.03.2026

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. В Воронежской области от взрыва газа погибла женщина. Как сообщает прокуратура Воронежской области, 14 марта 2026 года в одном из многоквартирных домов на площади Октябрьской города Россошь произошел хлопок газовоздушной смеси. Погибла женщина.В правительстве Воронежской области уточнили, что в результате взрыва повреждено восемь квартир – в них нарушено остекление, кроме того, между первым и вторым этажами повреждено деревянное перекрытие.Администрацией был организован пункт временного размещения на базе гостиницы "Россошь", но жители предпочли разъехаться по родственникам, передает РИА Новости.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

