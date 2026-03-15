ВСУ вторые сутки атакуют Москву
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о продолжающейся вторые сутки подряд атаке беспилотников на столицу России.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о продолжающейся вторые сутки подряд атаке беспилотников на столицу России.Попытки атаковать Москву продолжались с полудня субботы, Собянин информировал о количестве сбитых беспилотников в своих официальных каналах в мессенджерах Max и Telegram – по информации градоначальника, к половине второго ночи воскресенья число сбитых дронов на подлете к Москве достигло 65.По информации Собянина, за первую половину дня воскресенья на подлете к российской столице сбиты уже 38 беспилотников. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. О пострадавших не сообщалось.
ВСУ атакуют Москву вторые сутки подряд – с утра воскресенья сбиты еще 38 беспилотников
14:43 15.03.2026 (обновлено: 15:15 15.03.2026)