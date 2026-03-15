ВСУ более 12 часов атаковали Москву – сбиты десятки беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами российской ПВО 65 беспилотников ВСУ, которые пытались атаковать столицу РФ – атака длилась более 12...

2026-03-15T07:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами российской ПВО 65 беспилотников ВСУ, которые пытались атаковать столицу РФ – атака длилась более 12 часов.Попытки атаковать столицу России продолжались с полудня субботы, Собянин информировал о количестве сбитых беспилотников в своих официальных каналах в мессенджерах Max и Telegram – по информации градоначальника, к половине второго ночи воскресенья число сбитых дронов на подлете к Москве достигло 65.На местах падения обломков сбитых беспилотников работают специалисты экстренных служб. О пострадавших не сообщалось. Столичные аэропорты работают в штатном режиме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260315/170-dronov-likvidirovali-nad-regionami-rossii-v-noch-na-voskresene-1154353530.html

