ВСУ более 12 часов атаковали Москву – сбиты десятки беспилотников
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами российской ПВО 65 беспилотников ВСУ, которые пытались атаковать столицу РФ – атака длилась более 12... РИА Новости Крым, 15.03.2026
2026-03-15T08:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами российской ПВО 65 беспилотников ВСУ, которые пытались атаковать столицу РФ – атака длилась более 12 часов.Попытки атаковать столицу России продолжались с полудня субботы, Собянин информировал о количестве сбитых беспилотников в своих официальных каналах в мессенджерах Max и Telegram – по информации градоначальника, к половине второго ночи воскресенья число сбитых дронов на подлете к Москве достигло 65.На местах падения обломков сбитых беспилотников работают специалисты экстренных служб. О пострадавших не сообщалось. Столичные аэропорты работают в штатном режиме.
07:52 15.03.2026 (обновлено: 08:11 15.03.2026)