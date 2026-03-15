Врезался в машину на обочине: три человека пострадали в аварии в Крыму

Врезался в машину на обочине: три человека пострадали в аварии в Крыму - РИА Новости Крым, 15.03.2026

Врезался в машину на обочине: три человека пострадали в аварии в Крыму

ДТП произошло сегодня возле села Школьное в Симферопольском районе полуострова – водитель Geely наехал на стоящий справа Suzuki, пострадале трое, сообщили в... РИА Новости Крым, 15.03.2026

2026-03-15T13:27

2026-03-15T13:27

2026-03-15T13:34

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. ДТП произошло сегодня возле села Школьное в Симферопольском районе полуострова – водитель Geely наехал на стоящий справа Suzuki, пострадале трое, сообщили в республиканском МВД.По предварительным данным, водитель автомобиля Geely 1969 года рождения, двигаясь со стороны города Евпатории в направлении города Симферополя, допустил наезд на стоящий справа автомобиль Suzuki под управлением водителя 1952 года рождения, который был технически неисправен и частично находился на проезжей части.Сотрудники Госавтоинспекции Симферопольского района проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.

симферопольский район

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, симферопольский район, происшествия, дтп в крыму и севастополе, мвд по республике крым