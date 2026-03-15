Врезался в машину на обочине: три человека пострадали в аварии в Крыму - РИА Новости Крым, 15.03.2026
Врезался в машину на обочине: три человека пострадали в аварии в Крыму
Врезался в машину на обочине: три человека пострадали в аварии в Крыму - РИА Новости Крым, 15.03.2026
Врезался в машину на обочине: три человека пострадали в аварии в Крыму
ДТП произошло сегодня возле села Школьное в Симферопольском районе полуострова – водитель Geely наехал на стоящий справа Suzuki, пострадале трое, сообщили в... РИА Новости Крым, 15.03.2026
2026-03-15T13:27
2026-03-15T13:34
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. ДТП произошло сегодня возле села Школьное в Симферопольском районе полуострова – водитель Geely наехал на стоящий справа Suzuki, пострадале трое, сообщили в республиканском МВД.По предварительным данным, водитель автомобиля Geely 1969 года рождения, двигаясь со стороны города Евпатории в направлении города Симферополя, допустил наезд на стоящий справа автомобиль Suzuki под управлением водителя 1952 года рождения, который был технически неисправен и частично находился на проезжей части.Сотрудники Госавтоинспекции Симферопольского района проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новости, симферопольский район, происшествия, дтп в крыму и севастополе, мвд по республике крым
Врезался в машину на обочине: три человека пострадали в аварии в Крыму

В Крыму три человека пострадали в аварии под Симферополем

13:27 15.03.2026 (обновлено: 13:34 15.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. ДТП произошло сегодня возле села Школьное в Симферопольском районе полуострова – водитель Geely наехал на стоящий справа Suzuki, пострадале трое, сообщили в республиканском МВД.
По предварительным данным, водитель автомобиля Geely 1969 года рождения, двигаясь со стороны города Евпатории в направлении города Симферополя, допустил наезд на стоящий справа автомобиль Suzuki под управлением водителя 1952 года рождения, который был технически неисправен и частично находился на проезжей части.
"В результате ДТП водитель автомобиля Suzuki и два пассажира автомобиля Geely получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", – проинформировали правоохранители.
Сотрудники Госавтоинспекции Симферопольского района проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.
