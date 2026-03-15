Ветеринары Крыма вылечили нескольких лебедей и вернули их в природу

2026-03-15T17:08

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. После суровых зимних морозов сотрудники Госветслужбы Крыма успешно выпустили в естественную среду обитания трех лебедей, которым потребовалась профессиональная помощь.Обессиленных птиц обнаружили местные жители и волонтеры, которые оперативно сообщили в Государственную ветеринарную службу о происшествии. Ветеринарные специалисты подключились к лечению."В Государственной ветеринарной клинике пострадавшим от морозов птицам оказали всю необходимую помощь. На протяжении нескольких недель врачи внимательно следили за состоянием подопечных, постепенно переводя их на рацион, приближенный к естественному, давая возможность восстановиться", – рассказали специалисты.Когда лебеди полностью восстановились, их доставили к прежнему месту обитания – на Лебединое озеро в Евпатории.

