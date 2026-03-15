Ветеринары Крыма вылечили нескольких лебедей и вернули их в природу
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. После суровых зимних морозов сотрудники Госветслужбы Крыма успешно выпустили в естественную среду обитания трех лебедей, которым потребовалась профессиональная помощь.
"Птицы пострадали из‑за резкого похолодания: водоемы сковало льдом и пернатые лишились доступа к пище, что привело к их истощению и переохлаждению. Птицам пришлось сменить место обитания и перелететь к морю на Набережную имени Терешковой в Евпатории", – рассказали в пресс-службе Государственного комитета по ветеринарии Республики Крым.
Обессиленных птиц обнаружили местные жители и волонтеры, которые оперативно сообщили в Государственную ветеринарную службу о происшествии. Ветеринарные специалисты подключились к лечению.
"В Государственной ветеринарной клинике пострадавшим от морозов птицам оказали всю необходимую помощь. На протяжении нескольких недель врачи внимательно следили за состоянием подопечных, постепенно переводя их на рацион, приближенный к естественному, давая возможность восстановиться", – рассказали специалисты.
Когда лебеди полностью восстановились, их доставили к прежнему месту обитания – на Лебединое озеро в Евпатории.
