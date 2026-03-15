Крымские ученые высчитали вероятность столкновения кометы с Солнцем

2026-03-15T17:30

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Крымские ученые опровергли ранее представленные Лабораторией солнечной астрономии данные относительно недавно открытой кометы и вероятности ее столкновения с Солнцем.По мнению крымских астрономов, открытая в начале года комета C/2026 A1 (MAPS) не врежется в Солнце, а пройдет рядом с ним, но после прохождения ближайшей точки орбиты к Солнцу – перигелия – может разрушиться.Такого же мнения придерживается и крымский астроном-любитель Александр Якушечкин:По его данным, увидеть явление можно будет 4 апреля в Южном полушарии, пишет РИА Новости. Ученый-любитель также отметил, что комета ранее на Земле наблюдалась в июне 363 года, упоминание о предыдущем появлении кометы как о страшном знамении, видном даже днем, сделал римский историк IV века н.э. Аммиан Марцеллин.Комета C/2026 A1 (MAPS), предположительно, является одним из осколков Великой кометы 1106 года, которая наблюдалась почти 1000 лет назад – с начала февраля до середины марта – как ослепительно белая гигантская звезда с хвостом, простиравшимся по всему небу, высказали мнение специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

новости крыма, крым, новости, космос, астрономия, солнце, комета