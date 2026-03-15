Крымские ученые высчитали вероятность столкновения кометы с Солнцем
2026-03-15T17:37
Крымские астрономы рассчитали вероятность столкновения тысячелетней кометы с Солнцем
17:30 15.03.2026 (обновлено: 17:37 15.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Крымские ученые опровергли ранее представленные Лабораторией солнечной астрономии данные относительно недавно открытой кометы и вероятности ее столкновения с Солнцем.
По мнению крымских астрономов, открытая в начале года комета C/2026 A1 (MAPS) не врежется в Солнце, а пройдет рядом с ним, но после прохождения ближайшей точки орбиты к Солнцу – перигелия – может разрушиться.
"Комета не попадет в Солнце, но велика вероятность того, что комета после прохождения рядом с ним может разрушиться. У нас, в наших широтах можно будет ее увидеть только после того, как она пройдет рядом с Солнцем и выживет, но условия видимости будут гораздо хуже, чем в Южном полушарии", – рассказал РИА Новости научный сотрудник Крымской Астрофизической обсерватории (КрАО), астроном Сергей Назаров.
Такого же мнения придерживается и крымский астроном-любитель Александр Якушечкин:
"Единственное, что может случиться – разрушение ядра кометы из-за нескольких факторов – приливного действия Солнца и термического воздействия. При разрушении большая часть ее фрагментов также будет иметь ту же скорость, и продолжат движение по прежней орбите кометы. Даже если будет полное разрушение, сразу после прохождения перигелия мы сможем увидеть яркое сияние – отражение солнечного света от облака обломков и остатков ядра", – рассказал Якушечкин.
По его данным, увидеть явление можно будет 4 апреля в Южном полушарии, пишет РИА Новости. Ученый-любитель также отметил, что комета ранее на Земле наблюдалась в июне 363 года, упоминание о предыдущем появлении кометы как о страшном знамении, видном даже днем, сделал римский историк IV века н.э. Аммиан Марцеллин.
Комета C/2026 A1 (MAPS), предположительно, является одним из осколков Великой кометы 1106 года, которая наблюдалась почти 1000 лет назад – с начала февраля до середины марта – как ослепительно белая гигантская звезда с хвостом, простиравшимся по всему небу, высказали мнение специалисты Лаборатории солнечной астрономии.
"Это было зафиксировано в рукописях Китая, Японии и Британии. В настоящее время считается, что данное небесное тело впоследствии раскололось на множество частей, причем один из наиболее крупных фрагментов в 1843 году вновь появился на небе Земли как Великая комета 1843 года", – рассказали ученые.
