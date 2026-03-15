В копилке сборной России на Паралимпийских играх шестое золото

2026-03-15T12:38

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Шестое золото сборной России на Паралимпийских играх принес лыжник Иван Голубков в гонке с раздельным стартом на 20 километров сидя. Это уже второе золото, которое спортсмен завоевал для сборной России на этих соревнованиях.По итогам Игр в Италии Иван Голубков завоевал две медали: гонка на 10 километров и гонка на 20 километров.Сейчас в копилке сборной России уже 10 медалей, из которых шесть золотых, уточнили в Паралимпийском комитете России.Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие всего шестеро россиян.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

