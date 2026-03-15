В копилке сборной России на Паралимпийских играх шестое золото
Шестое золото сборной России на Паралимпийских играх принес лыжник Иван Голубков в гонке с раздельным стартом на 20 километров сидя. Это уже второе золото,...
12:38 15.03.2026 (обновлено: 12:52 15.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Шестое золото сборной России на Паралимпийских играх принес лыжник Иван Голубков в гонке с раздельным стартом на 20 километров сидя. Это уже второе золото, которое спортсмен завоевал для сборной России на этих соревнованиях.
"Иван Голубков – двукратный чемпион Паралимпийских игр-2026! Сегодня Иван стал первым в лыжной гонке на 20 километров сидя с раздельным стартом, блестяще преодолев дистанцию, с результатом 51:55.0", – сообщили в Паралимпийском комитете России.
По итогам Игр в Италии Иван Голубков завоевал две медали: гонка на 10 километров и гонка на 20 километров.
Сейчас в копилке сборной России уже 10 медалей, из которых шесть золотых, уточнили в Паралимпийском комитете России.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие всего шестеро россиян.
