В копилке сборной России на Паралимпийских играх шестое золото - РИА Новости Крым, 15.03.2026
В копилке сборной России на Паралимпийских играх шестое золото
В копилке сборной России на Паралимпийских играх шестое золото - РИА Новости Крым, 15.03.2026
В копилке сборной России на Паралимпийских играх шестое золото
Шестое золото сборной России на Паралимпийских играх принес лыжник Иван Голубков в гонке с раздельным стартом на 20 километров сидя. Это уже второе золото,... РИА Новости Крым, 15.03.2026
2026-03-15T12:38
2026-03-15T12:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Шестое золото сборной России на Паралимпийских играх принес лыжник Иван Голубков в гонке с раздельным стартом на 20 километров сидя. Это уже второе золото, которое спортсмен завоевал для сборной России на этих соревнованиях.По итогам Игр в Италии Иван Голубков завоевал две медали: гонка на 10 километров и гонка на 20 километров.Сейчас в копилке сборной России уже 10 медалей, из которых шесть золотых, уточнили в Паралимпийском комитете России.Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие всего шестеро россиян.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
италия
новости, паралимпийский спорт, россия, награды, италия
В копилке сборной России на Паралимпийских играх шестое золото

Шестое золото сборной России на Паралимпийских играх принес лыжник Иван Голубков

12:38 15.03.2026 (обновлено: 12:52 15.03.2026)
 
© РИА Новости . Юрий Кочетков / Перейти в фотобанкПаралимпиада-2026. Лыжи. Гонка 20 км свободным стилем
Паралимпиада-2026. Лыжи. Гонка 20 км свободным стилем - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Шестое золото сборной России на Паралимпийских играх принес лыжник Иван Голубков в гонке с раздельным стартом на 20 километров сидя. Это уже второе золото, которое спортсмен завоевал для сборной России на этих соревнованиях.
"Иван Голубков – двукратный чемпион Паралимпийских игр-2026! Сегодня Иван стал первым в лыжной гонке на 20 километров сидя с раздельным стартом, блестяще преодолев дистанцию, с результатом 51:55.0", – сообщили в Паралимпийском комитете России.
По итогам Игр в Италии Иван Голубков завоевал две медали: гонка на 10 километров и гонка на 20 километров.
Сейчас в копилке сборной России уже 10 медалей, из которых шесть золотых, уточнили в Паралимпийском комитете России.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие всего шестеро россиян.
