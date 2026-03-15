Тысячи школьников привезут в Новый Херсонес на бесплатные экскурсии
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Более пяти тысяч школьников из разных регионов России посетят Новый Херсонес в 2026 году. Такие данные привели в министерстве просвещения России. Школьников привезут на экскурсии в рамках программы по историческому просвещению и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, которая реализуется в комплексе "Новый Херсонес". Поездки будут организованы Фондом поддержки гуманитарных наук "Моя история" при участии Минпросвещения России.
Ученики посетят музеи христианства, Крыма и Новороссии, Античности и Византии. Здесь они узнают о духовных истоках и традиционных ценностях российского народа, античном наследии, которое стало фундаментом мировой культуры. Ребята познакомятся с исторической ролью Республики Крым, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, вкладом этих субъектов в развитие России, рассказали в профильном министерстве.

"Программа расширена на другие регионы страны по поручению главы государства Владимира Путина. Ранее география проекта ограничивалась Республикой Крым и воссоединенными регионами. Такие инициативы способствуют углублению знаний подрастающего поколения об истории России и укреплению многонационального единства", – отметили в пресс-службе минпросвещения.

В 2025 году "Новый Херсонес" посетили более тысячи детей из воссоединенных территорий, а также свыше шести тысяч школьников Крыма.
Ранее митрополит Симферопольский и Крымский Тихон сообщал, что ученики старших классов крымских школ в обязательном порядке будут посещать "Новый Херсонес" и его музеи абсолютно бесплатно.
