Трамп пообещал вернуть санкции на российскую нефть
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC пообещал вернуть связанные с нефтью антироссийские санкции после стабилизации цен на энергоресурсы,... РИА Новости Крым, 15.03.2026
2026-03-15T08:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC пообещал вернуть связанные с нефтью антироссийские санкции после стабилизации цен на энергоресурсы, подорожавшие из-за американской атаки на Иран.Глава Белого дома объяснил нынешнее частичное облегчение санкций тем, что он хочет доступной нефти для мира.Ранее США на месяц отменили введенный прежде запрет на покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта.Российская нефть необходима международной энергетической инфраструктуре, потому ослабление ранее введенных санкций США на покупку этого топлива у РФ вполне понятно, прокомментировали такое решение в Кремле.В марте 2026 года цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела, по сути, к блокировке Ираном Ормузского пролива и снижению добычи нефти целым рядом стран региона. Ормузский пролив – ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на которых приходится порядка 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.Трамп пообещал Ирану смерть и огонь в случае закрытия Ормузского проливаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЕС потребовал от Трампа соблюдать нефтяные санкции против РоссииПутин собрал совещание по ситуации на рынках нефти и газа – главноеЕвропа перешла к самоубийству: в МИД оценили новые санкции против России
08:17 15.03.2026 (обновлено: 08:20 15.03.2026)