Трамп пообещал вернуть санкции на российскую нефть - РИА Новости Крым, 15.03.2026
Трамп пообещал вернуть санкции на российскую нефть
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC пообещал вернуть связанные с нефтью антироссийские санкции после стабилизации цен на энергоресурсы,... РИА Новости Крым, 15.03.2026
Трамп пообещал вернуть санкции против российской нефти после стабилизации цен

08:17 15.03.2026 (обновлено: 08:20 15.03.2026)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC пообещал вернуть связанные с нефтью антироссийские санкции после стабилизации цен на энергоресурсы, подорожавшие из-за американской атаки на Иран.

"Как только кризис завершится, они (санкции – ред.) вернутся", – цитирует слова Трампа РИА Новости.

Глава Белого дома объяснил нынешнее частичное облегчение санкций тем, что он хочет доступной нефти для мира.
Ранее США на месяц отменили введенный прежде запрет на покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта.
Российская нефть необходима международной энергетической инфраструктуре, потому ослабление ранее введенных санкций США на покупку этого топлива у РФ вполне понятно, прокомментировали такое решение в Кремле.
В марте 2026 года цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела, по сути, к блокировке Ираном Ормузского пролива и снижению добычи нефти целым рядом стран региона. Ормузский пролив – ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на которых приходится порядка 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Трамп пообещал Ирану смерть и огонь в случае закрытия Ормузского пролива
