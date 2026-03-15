"Секретный чат": мошенники в Telegram используют новую схему обмана

Киберполиция России сообщила о выявлении новой мошеннической схемы обмана пользователей в мессенджере Telegram с использованием функции "Секретный чат".

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Киберполиция России сообщила о выявлении новой мошеннической схемы обмана пользователей в мессенджере Telegram с использованием функции "Секретный чат".В ведомстве предупреждают, что официальные уведомления от мессенджера не приходят в "секретные чаты", а направляются в обычный чат с верифицированным аккаунтом сервиса (то есть подтверждением в виде синей галочки). И делается это не с аккаунтов, использующих обычные эмодзи или символы для имитации значка верификации, уточнили в Киберполиции РФ."Сотрудники поддержки никогда не запрашивают коды подтверждения, пароли или личные данные через чаты. При получении подобного сообщения не переходите по ссылкам и не вводите свои данные. Проверьте информацию через официальные каналы поддержки", – рекомендовали правоохранители.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Звонки из морга: аферисты придумали новую схему обмана семей военныхВ Крыму по горячим следам задержан мошенник из КраснодараМошенники рассылают письма от имени ФНС для кражи денег

