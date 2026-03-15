"Секретный чат": мошенники в Telegram используют новую схему обмана
"Секретный чат": мошенники в Telegram используют новую схему обмана - РИА Новости Крым, 15.03.2026
"Секретный чат": мошенники в Telegram используют новую схему обмана
Киберполиция России сообщила о выявлении новой мошеннической схемы обмана пользователей в мессенджере Telegram с использованием функции "Секретный чат". РИА Новости Крым, 15.03.2026
2026-03-15T19:10
2026-03-15T19:10
2026-03-15T19:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Киберполиция России сообщила о выявлении новой мошеннической схемы обмана пользователей в мессенджере Telegram с использованием функции "Секретный чат".В ведомстве предупреждают, что официальные уведомления от мессенджера не приходят в "секретные чаты", а направляются в обычный чат с верифицированным аккаунтом сервиса (то есть подтверждением в виде синей галочки). И делается это не с аккаунтов, использующих обычные эмодзи или символы для имитации значка верификации, уточнили в Киберполиции РФ."Сотрудники поддержки никогда не запрашивают коды подтверждения, пароли или личные данные через чаты. При получении подобного сообщения не переходите по ссылкам и не вводите свои данные. Проверьте информацию через официальные каналы поддержки", – рекомендовали правоохранители.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Звонки из морга: аферисты придумали новую схему обмана семей военныхВ Крыму по горячим следам задержан мошенник из КраснодараМошенники рассылают письма от имени ФНС для кражи денег
цифровая безопасность, мошенничество, telegram, новости, безопасность, общество, интернет
"Секретный чат": мошенники в Telegram используют новую схему обмана
В России мошенники придумали новую схему обмана с секретными чатами
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Киберполиция России сообщила о выявлении новой мошеннической схемы обмана пользователей в мессенджере Telegram с использованием функции "Секретный чат".
"Мошенники используют функцию "Секретный чат" и создают поддельные сообщения, имитирующие уведомления от службы поддержки мессенджера. В них указывается, что в аккаунт выполнен вход с нового устройства, и предлагается перейти по ссылке для "подтверждения аутентификации", – сказано в сообщении.
В ведомстве предупреждают, что официальные уведомления от мессенджера не приходят в "секретные чаты", а направляются в обычный чат с верифицированным аккаунтом сервиса (то есть подтверждением в виде синей галочки). И делается это не с аккаунтов, использующих обычные эмодзи или символы для имитации значка верификации, уточнили в Киберполиции РФ.
"Сотрудники поддержки никогда не запрашивают коды подтверждения, пароли или личные данные через чаты. При получении подобного сообщения не переходите по ссылкам и не вводите свои данные. Проверьте информацию через официальные каналы поддержки", – рекомендовали правоохранители.
