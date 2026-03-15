Рейтинг@Mail.ru
"Секретный чат": мошенники в Telegram используют новую схему обмана - РИА Новости Крым, 15.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260315/sekretnyy-chat-moshenniki-v-telegram-ispolzuyut-novuyu-skhemu-obmana-1154341457.html
"Секретный чат": мошенники в Telegram используют новую схему обмана
цифровая безопасность
мошенничество
telegram
новости
безопасность
общество
интернет
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111425/77/1114257751_0:0:3314:1864_1920x0_80_0_0_f5f92e634b4648f8a7159083ab7f6b40.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Киберполиция России сообщила о выявлении новой мошеннической схемы обмана пользователей в мессенджере Telegram с использованием функции "Секретный чат".В ведомстве предупреждают, что официальные уведомления от мессенджера не приходят в "секретные чаты", а направляются в обычный чат с верифицированным аккаунтом сервиса (то есть подтверждением в виде синей галочки). И делается это не с аккаунтов, использующих обычные эмодзи или символы для имитации значка верификации, уточнили в Киберполиции РФ."Сотрудники поддержки никогда не запрашивают коды подтверждения, пароли или личные данные через чаты. При получении подобного сообщения не переходите по ссылкам и не вводите свои данные. Проверьте информацию через официальные каналы поддержки", – рекомендовали правоохранители.
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране планшета. Архивное фото
Логотип мессенджера Telegram на экране планшета. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Киберполиция России сообщила о выявлении новой мошеннической схемы обмана пользователей в мессенджере Telegram с использованием функции "Секретный чат".
"Мошенники используют функцию "Секретный чат" и создают поддельные сообщения, имитирующие уведомления от службы поддержки мессенджера. В них указывается, что в аккаунт выполнен вход с нового устройства, и предлагается перейти по ссылке для "подтверждения аутентификации", – сказано в сообщении.
В ведомстве предупреждают, что официальные уведомления от мессенджера не приходят в "секретные чаты", а направляются в обычный чат с верифицированным аккаунтом сервиса (то есть подтверждением в виде синей галочки). И делается это не с аккаунтов, использующих обычные эмодзи или символы для имитации значка верификации, уточнили в Киберполиции РФ.
"Сотрудники поддержки никогда не запрашивают коды подтверждения, пароли или личные данные через чаты. При получении подобного сообщения не переходите по ссылкам и не вводите свои данные. Проверьте информацию через официальные каналы поддержки", – рекомендовали правоохранители.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Цифровая безопасностьМошенничествоTelegramНовостиБезопасностьОбществоИнтернет
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
