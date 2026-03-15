Рейтинг@Mail.ru
Румыния будет хранить добытый в Черном море газ в украинских хранилищах - РИА Новости Крым, 15.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260315/rumyniya-budet-khranit-dobytyy-v-chernom-more-gaz-v-ukrainskikh-khranilischakh-1154354402.html
Румыния будет хранить добытый в Черном море газ в украинских хранилищах
новости
черное море
никушор дан
румыния
украина
газодобывающая отрасль украины
владимир зеленский
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110208/90/1102089046_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_331cd09d2821a02066ba4063c79368cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, черное море, никушор дан, румыния, украина, газодобывающая отрасль украины, владимир зеленский
08:52 15.03.2026
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкГазохранилище
Газохранилище - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский согласовал с президентом Румынии Никушором Даном возможность хранения газа, который Бухарест добудет в Черном море, в украинских подземных хранилищах, следует из документа, изученного РИА Новости.
Зеленский и Дан в четверг подписали документ о сотрудничестве в энергетической сфере.
"Президенты Румынии и Украины приняли решение изучить возможность использования украинских подземных газохранилищ для хранения газа, поступающего по Вертикальному газовому коридору, а также газа, добываемого в будущем Черном море в рамках проекта Neptun Deep, что позволит удовлетворить как потребности Украины в газе, так и обеспечить его безопасное хранение", – цитирует РИА Новости документ, опубликованный на сайте администрации президента Румынии.
В документе также отмечено, что эта договоренность будет реализована посредством отдельных соглашений на соответствующих уровнях или решений регулирующих органов. Стороны обязались предпринять усилия для поиска необходимых финансовых источников для реализации последующих программ и проектов в области энергетики.
Премьер Румынии Илие Боложан, комментируя этот документ, заявил журналистам, что Румыния "должна проявить солидарность" с Украиной.
В конце марта 2025 года румынские компании OMV Petrom и Romgaz начали бурение первой скважины на румынском шельфе Черного моря для разработки и эксплуатации месторождений природного газа Pelican Sud и Domino на участке Neptun Deep, расположенном в 160 километрах от берега Черного моря. Реализация проекта идет по плану, первые поставки ожидаются в 2027 году.
В июне 2023 года румынская государственная газовая компания Romgaz и OMV Petrom (принадлежит австрийской нефтяной компании OMV) приняли окончательное инвестиционное решение о добыче газа в Черном море, проект назвали Neptun Deep. Бухарестские СМИ сообщали, что общая сумма инвестиций в проект может достигнуть 4 миллиардов евро. OMV Petrom возьмет на себя половину этой суммы, а Romgaz, крупнейший поставщик природного газа в стране, будет ответственна за вторую половину инвестиций.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиЧерное мореНикушор ДанРумынияУкраинаГазодобывающая отрасль УкраиныВладимир Зеленский
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:01Атака ВСУ на Севастополь – в районе Омеги эвакуируют людей
08:52Румыния будет хранить добытый в Черном море газ в украинских хранилищах
08:17Трамп пообещал вернуть санкции на российскую нефть
07:54170 дронов ликвидировали над Крымом и регионами РФ в ночь на воскресенье
07:52ВСУ более 12 часов атаковали Москву – сбиты десятки беспилотников
07:36Белгород и округ ночью подверглись массированному ракетному обстрелу ВСУ
07:27Беспилотник влетел в многоквартирный дом в Волгограде
07:16Массированную воздушную атаку отражают в Ростовской области
07:07На Кубани после атаки ВСУ горит нефтебаза и повреждены ЛЭП
07:00Воздушная тревога в Севастополе звучала всю ночь: город отражал атаку ВСУ
00:20В Севастополе объявлена воздушная тревога
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 15 марта
22:17ПВО за 10 часов сбила 280 украинских БПЛА над территорией России
22:14В Иране после призыва Трампа рассказали об открытом Ормузском проливе
22:01В Москве убита и ограблена женщина после звонка от мошенников
21:45Угроза Украине от Ирана и налет на порт "Кавказ" - главное за день
21:05Болезнь после увольнения: как получить оплачиваемый больничный
20:47Как ужесточение правил перевозки пассажиров повлияет на транспорт в Крыму
20:09В Симферополе подросток на мотоцикле столкнулся с микроавтобусом
Лента новостейМолния