https://crimea.ria.ru/20260315/rumyniya-budet-khranit-dobytyy-v-chernom-more-gaz-v-ukrainskikh-khranilischakh-1154354402.html

Румыния будет хранить добытый в Черном море газ в украинских хранилищах

2026-03-15T08:52

новости

черное море

никушор дан

румыния

украина

газодобывающая отрасль украины

владимир зеленский

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110208/90/1102089046_0:47:2938:1700_1920x0_80_0_0_dcad3a3a6f0d43f3d6c3dd4d971a9cee.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский согласовал с президентом Румынии Никушором Даном возможность хранения газа, который Бухарест добудет в Черном море, в украинских подземных хранилищах, следует из документа, изученного РИА Новости.Зеленский и Дан в четверг подписали документ о сотрудничестве в энергетической сфере.В документе также отмечено, что эта договоренность будет реализована посредством отдельных соглашений на соответствующих уровнях или решений регулирующих органов. Стороны обязались предпринять усилия для поиска необходимых финансовых источников для реализации последующих программ и проектов в области энергетики.Премьер Румынии Илие Боложан, комментируя этот документ, заявил журналистам, что Румыния "должна проявить солидарность" с Украиной.В конце марта 2025 года румынские компании OMV Petrom и Romgaz начали бурение первой скважины на румынском шельфе Черного моря для разработки и эксплуатации месторождений природного газа Pelican Sud и Domino на участке Neptun Deep, расположенном в 160 километрах от берега Черного моря. Реализация проекта идет по плану, первые поставки ожидаются в 2027 году.В июне 2023 года румынская государственная газовая компания Romgaz и OMV Petrom (принадлежит австрийской нефтяной компании OMV) приняли окончательное инвестиционное решение о добыче газа в Черном море, проект назвали Neptun Deep. Бухарестские СМИ сообщали, что общая сумма инвестиций в проект может достигнуть 4 миллиардов евро. OMV Petrom возьмет на себя половину этой суммы, а Romgaz, крупнейший поставщик природного газа в стране, будет ответственна за вторую половину инвестиций.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

