У РФ восьмое "золото" и третье место в медальном зачете на Паралимпиаде
2026-03-15T16:20
У РФ восьмое "золото" и третье место в медальном зачете на Паралимпиаде
16:20 15.03.2026 (обновлено: 17:00 15.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Спортсмен-паралимпиец Алексей Бугаев завоевал для сборной России восьмую золотую медаль, таким образом сборная РФ на третьем месте в медальном зачете Паралимпиады.
Как сообщает Паралимпийский комитет России, Алексей Бугаев получил награду в горнолыжном спорте в слаломе среди мужчин, выступающих стоя.
Всего по итогам Игр в Италии Алексей завоевал три медали: золото в слаломе и две бронзы – в скоростном спуске и гигантском слаломе.
В копилке сборной России 12 медалей: восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые, перечислили в Паралимпийском комитете – это третий результат в медальном зачете соревнований.
Сегодня же шестое "золото"
сборной России на Паралимпийских играх принес лыжник Иван Голубков в гонке с раздельным стартом на 20 километров сидя, а седьмое
– лыжница Анастасия Багиян в гонке на 20 километров.
