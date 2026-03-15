У РФ восьмое "золото" и третье место в медальном зачете на Паралимпиаде

2026-03-15T16:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Спортсмен-паралимпиец Алексей Бугаев завоевал для сборной России восьмую золотую медаль, таким образом сборная РФ на третьем месте в медальном зачете Паралимпиады.Как сообщает Паралимпийский комитет России, Алексей Бугаев получил награду в горнолыжном спорте в слаломе среди мужчин, выступающих стоя.Всего по итогам Игр в Италии Алексей завоевал три медали: золото в слаломе и две бронзы – в скоростном спуске и гигантском слаломе.В копилке сборной России 12 медалей: восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые, перечислили в Паралимпийском комитете – это третий результат в медальном зачете соревнований.Сегодня же шестое "золото" сборной России на Паралимпийских играх принес лыжник Иван Голубков в гонке с раздельным стартом на 20 километров сидя, а седьмое – лыжница Анастасия Багиян в гонке на 20 километров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

