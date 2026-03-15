При рекэкспозиции Ливадийского дворца используют новые технологии

Для реэкспозиции Ливадийского дворца-музея необходимо закупить предметы интерьера эпохи царствования последней четы Романовых и реставрировать уже имеющиеся, а... РИА Новости Крым, 15.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Для реэкспозиции Ливадийского дворца-музея необходимо закупить предметы интерьера эпохи царствования последней четы Романовых и реставрировать уже имеющиеся, а также применить новые технологии. Об этом РИА Новости Крым рассказал заместитель директора Владислав Кожин.Ливадийский дворец: два в одномОн отметил, что реэкспозиция будет масштабной и должна соблюдать баланс между мемориальностью и необходимостью ее бережного дополнения, сохранения и усиления.Кожин подчеркнул, что история дворца была драматичной: это и утрата многих предметов интерьера после революции, и военные повреждения, и смена функции здания, которое на время стало санаторием."В результате, несмотря на исключительную сохранность архитектурных объемов и подлинных элементов отделки интерьеров работы Николая Краснова, обстановка и меблировка сохранились фрагментарно. Это создает лакуны, препятствующие целостному восприятию подлинной исторической среды. Концепция реэкспозиции предлагает вдумчивый и научно обоснованный путь восполнения этих пробелов", – сказал он.В задачах музейных работников – не заполнение пространства историческими предметами, а комплексное воссоздание атмосферы дворца, во-первых, как резиденции императоров, а во-вторых, как здания, где решилась судьба послевоенного мира.Современные технологии на службе музейного делаКонцепция реэкспозиции предлагает структурированное трехчастное построение постоянной экспозиции."Введут новый экспозиционный блок о Романовых, который через форму подачи "семи уроков для цесаревича Алексея" дает исторический контекст, раскрывая роль династии в становлении государства. Этот блок имеет потенциал для размещения как в исторических залах, так и в перспективных новых музейных пространствах – тогда он может быть принят за основу как совершенно самостоятельный проект", – сказал замдиректора.Еще один блок ознакомит гостей музея с этапами развития резиденции, начиная с ее приобретения Александром II, с ключевыми решениями, принимавшимися здесь, и с формированием Ливадии как центра притяжения для развития всего Южного берега. Особое внимание в концепции уделено усилению мемориальной составляющей, связанной с последним российским царем Николаем II.Он также добавил, что будут переосмыслены и дополнены акценты в экспозиции Парадного кабинета императора и Ожидательной, расположенной на первом этаже. В музее считают, что это позволит ярче раскрыть личность государя. Кроме того, проработана специфика Диванной и Итальянского дворика, чтобы максимально показать гостям уникальную художественную и историческую ценность этих пространств.В части экспозиции, посвященной Крымской конференции 1945 года, впервые предлагается объединить темы пребывания Рузвельта и Черчилля, подчеркивая их статус равноправных участников переговоров.Будут изменения и в бильярдной комнате, и в эпицентре принятия исторических решений в феврале 1945 года – Белом зале.При реэкспозиции, подчеркнул Кожин, активно используют возможности современных технологий."Точные реконструкции текстиля, обоев, предметов, основанные на фотографиях, письменных и вещественных источниках, детальные реплики утраченных элементов комнат, мебели, тактично интегрированные планшетные и экспозиционно-архитектурные, блоковые решения в немемориальных зонах открывают новые возможности для достоверного воссоздания исторической среды. Это позволяет по-новому, на высоком музейном уровне подходить к вопросам мемориальности, делая ее осязаемой и эмоционально наполненной", – убежден он.Без революцийПри этом в целом реэкспозиция будет опираться на строгие исторические и мемориальные принципы, делая основную ставку на усиление интерьерной составляющей экспозиции в рамках историко-мемориального профиля дворца-музея.Сроки и объем финансирования проведения реставрации и реэкспозиции Ливадийского дворца на сегодняшний день не определены, ответил Кожин на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.Ранее министр культуры Крыма Татьяна Манежина в ходе пресс-конференции заметила, что для приведения в порядок парка Ливадийского дворца и самого здания необходимы значительные суммы, которые "ни республиканский, ни федеральный музей не потянут, почему и привлекают инвесторов":Она также отметила, что хотела бы видеть реэкспозицию Ливадийского дворца такой же удачной, как реэкспозицию музея Пушкина в Гурзуфе.Татьяна Манежина сказала, что в составе конкурсной комиссии по реэкспозиции принимали участие не только сотрудники крымских музеев, но и федеральных, а также глава Крыма Сергей Аксенов и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Миротворец: Александр III в КрымуПоедемте на бал: сотрудница Ливадийского музея шьет исторические костюмыВ Симферополе создадут духовно-культурный центр и расширят музей св. Луки

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

