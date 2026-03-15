При рекэкспозиции Ливадийского дворца используют новые технологии
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Для реэкспозиции Ливадийского дворца-музея необходимо закупить предметы интерьера эпохи царствования последней четы Романовых и реставрировать уже имеющиеся, а также применить новые технологии. Об этом РИА Новости Крым рассказал заместитель директора Владислав Кожин.

Ливадийский дворец: два в одном

Он отметил, что реэкспозиция будет масштабной и должна соблюдать баланс между мемориальностью и необходимостью ее бережного дополнения, сохранения и усиления.

"Будущее Ливадийского дворца должно базироваться на возвращении, реставрации и восполнении некогда утраченного культурного наследия", – убеждены во дворце.

Кожин подчеркнул, что история дворца была драматичной: это и утрата многих предметов интерьера после революции, и военные повреждения, и смена функции здания, которое на время стало санаторием.
"В результате, несмотря на исключительную сохранность архитектурных объемов и подлинных элементов отделки интерьеров работы Николая Краснова, обстановка и меблировка сохранились фрагментарно. Это создает лакуны, препятствующие целостному восприятию подлинной исторической среды. Концепция реэкспозиции предлагает вдумчивый и научно обоснованный путь восполнения этих пробелов", – сказал он.
В задачах музейных работников – не заполнение пространства историческими предметами, а комплексное воссоздание атмосферы дворца, во-первых, как резиденции императоров, а во-вторых, как здания, где решилась судьба послевоенного мира.

"Ливадийский дворец-музей обязан с равным успехом и достоинством представлять две ключевые темы: Ливадию как любимую южную резиденцию трех поколений семьи Романовых, в частности, дом Николая II, и Ливадию как место проведения судьбоносной Крымской конференции 1945 года", – убеждены в музее.

Современные технологии на службе музейного дела

Концепция реэкспозиции предлагает структурированное трехчастное построение постоянной экспозиции.
"Введут новый экспозиционный блок о Романовых, который через форму подачи "семи уроков для цесаревича Алексея" дает исторический контекст, раскрывая роль династии в становлении государства. Этот блок имеет потенциал для размещения как в исторических залах, так и в перспективных новых музейных пространствах – тогда он может быть принят за основу как совершенно самостоятельный проект", – сказал замдиректора.
Еще один блок ознакомит гостей музея с этапами развития резиденции, начиная с ее приобретения Александром II, с ключевыми решениями, принимавшимися здесь, и с формированием Ливадии как центра притяжения для развития всего Южного берега. Особое внимание в концепции уделено усилению мемориальной составляющей, связанной с последним российским царем Николаем II.

"Предлагается вдумчивая музеефикация личных покоев семьи Николая II на втором этаже. Они в настоящее время недостаточно раскрыты и наполнены. Планируется научная реконструкция интерьеров классных комнат старших княжон и цесаревича Алексея", – рассказал Владислав Кожин.

Он также добавил, что будут переосмыслены и дополнены акценты в экспозиции Парадного кабинета императора и Ожидательной, расположенной на первом этаже. В музее считают, что это позволит ярче раскрыть личность государя. Кроме того, проработана специфика Диванной и Итальянского дворика, чтобы максимально показать гостям уникальную художественную и историческую ценность этих пространств.
© Ливадийский дворец-музей — Визуализация реэкспозиции Ливадийского дворца-музея
В части экспозиции, посвященной Крымской конференции 1945 года, впервые предлагается объединить темы пребывания Рузвельта и Черчилля, подчеркивая их статус равноправных участников переговоров.

"Одновременно для всестороннего освещения роли советской стороны предусматривается создание нового отдельного зала, посвященного Иосифу Сталину и советской делегации, что позволит глубоко и объективно показать его ключевую роль как хозяина конференции и арбитра в урегулировании позиций союзников", – рассказал заместитель директора дворца-музея.

Ялтинская конференция 1945 года
Будут изменения и в бильярдной комнате, и в эпицентре принятия исторических решений в феврале 1945 года – Белом зале.
При реэкспозиции, подчеркнул Кожин, активно используют возможности современных технологий.
"Точные реконструкции текстиля, обоев, предметов, основанные на фотографиях, письменных и вещественных источниках, детальные реплики утраченных элементов комнат, мебели, тактично интегрированные планшетные и экспозиционно-архитектурные, блоковые решения в немемориальных зонах открывают новые возможности для достоверного воссоздания исторической среды. Это позволяет по-новому, на высоком музейном уровне подходить к вопросам мемориальности, делая ее осязаемой и эмоционально наполненной", – убежден он.

Без революций

При этом в целом реэкспозиция будет опираться на строгие исторические и мемориальные принципы, делая основную ставку на усиление интерьерной составляющей экспозиции в рамках историко-мемориального профиля дворца-музея.

"Наша задача – не революция, а традиция. Часть предметов интерьера уже находятся в фондовом собрании дворца, часть уже закуплена, также планируется изготовление реплик, ну и, конечно, будет продолжена работа по выявлению и закупке", – резюмировал заместитель директора.

Сроки и объем финансирования проведения реставрации и реэкспозиции Ливадийского дворца на сегодняшний день не определены, ответил Кожин на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.
Ранее министр культуры Крыма Татьяна Манежина в ходе пресс-конференции заметила, что для приведения в порядок парка Ливадийского дворца и самого здания необходимы значительные суммы, которые "ни республиканский, ни федеральный музей не потянут, почему и привлекают инвесторов":

"Главная задача сейчас стоит в том, чтобы Ливадию привести в такое же цветущее состояние, как и Воронцовский дворец. Сколько это будет по времени – не готова сказать. В первую очередь это, конечно, парк".

Она также отметила, что хотела бы видеть реэкспозицию Ливадийского дворца такой же удачной, как реэкспозицию музея Пушкина в Гурзуфе.
Татьяна Манежина сказала, что в составе конкурсной комиссии по реэкспозиции принимали участие не только сотрудники крымских музеев, но и федеральных, а также глава Крыма Сергей Аксенов и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.
