Рейтинг@Mail.ru
Пожилой мужчина погиб на пожаре в Крыму - РИА Новости Крым, 15.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260315/pozhiloy-muzhchina-pogib-na-pozhare-v-krymu-1154358814.html
Пожилой мужчина погиб на пожаре в Крыму
Пожилой мужчина погиб на пожаре в Кировском районе Крыма, сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 15.03.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0f/1154358922_0:0:1061:597_1920x0_80_0_0_6ddb794e747ac2f2aabfd2ca430bfa27.png
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0f/1154358922_0:0:929:697_1920x0_80_0_0_941531a95786019c345c5f938defeae8.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
14:31 15.03.2026 (обновлено: 14:37 15.03.2026)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Кировском районе Крыма
Пожар в Кировском районе Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Пожилой мужчина погиб на пожаре в Кировском районе Крыма, сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.
Пожар произошел ночью в одноэтажном жилом доме в городе Старый Крым. По прибытию огнеборцев к месту установлено, что крыша здания была охвачена огнем полностью, горел дом с мансардной надстройкой.
Пожарные подали стволы на тушение и оперативно ликвидировали возгорание на 140 квадратных метрах.
"К сожалению, на месте происшествия обнаружен 61-летний погибший мужчина", – проинформировали в МЧС.
Всего к ликвидации пожара привлекался 21 человек и семь единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
