Новости СВО: российские войска движутся вглубь обороны противника

РИА Новости Крым, 15.03.2026

2026-03-15T13:59

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

новые регионы россии

вооруженные силы россии

потери всу

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Занимают более выгодные позиции и рубежи, улучшают положение по переднему краю и наносят поражение живой силе и технике противника: в министерстве обороны РФ рассказали об успехах группировок войск армии России.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах четырех населенных пунктов Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных, штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах шести населенных пунктов. Также уничтожена техника противника, в том числе радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и девять складов материальных средств.Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах шести населенных пунктов Харьковской области и ДНР. Помимо живой техники противника были уничтожены орудия, в том числе и западного производства, автомобили, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США и Израиля, склады боеприпасов.На направлениях в ДНР, где сражаются подразделения "Южной" группировки войск, противник потерял более 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США, станция радиоэлектронной разведки, склад боеприпасов, два склада горючего и шесть складов материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах десяти населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 290 военнослужащих, два бронетранспортера, 11 боевых бронированных машин, 18 автомобилей и четыре артиллерийских орудия.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение в районах семи населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Там противник потерял более 310 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и два артиллерийских орудия.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в районах трех населенных пунктов Запорожской области. Уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, три склада горючего и материальных средств.Также за сутки, говорится в сводке, средствами противовоздушной обороны были сбиты две управляемые ракеты большой дальности "Нептун", четыре управляемые авиационные бомбы, 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 605 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

