Новости СВО: российские войска движутся вглубь обороны противника - РИА Новости Крым, 15.03.2026
Новости СВО: российские войска движутся вглубь обороны противника
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1a/1142140171_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_c2c9dae8d59fd0847fdb0d5180485afb.jpg
Новости СВО – около тысячи боевиков ВСУ уничтожила армия России за сутки

13:59 15.03.2026 (обновлено: 14:07 15.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Занимают более выгодные позиции и рубежи, улучшают положение по переднему краю и наносят поражение живой силе и технике противника: в министерстве обороны РФ рассказали об успехах группировок войск армии России.
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах четырех населенных пунктов Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных, штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах шести населенных пунктов. Также уничтожена техника противника, в том числе радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и девять складов материальных средств.
Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах шести населенных пунктов Харьковской области и ДНР. Помимо живой техники противника были уничтожены орудия, в том числе и западного производства, автомобили, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США и Израиля, склады боеприпасов.
На направлениях в ДНР, где сражаются подразделения "Южной" группировки войск, противник потерял более 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США, станция радиоэлектронной разведки, склад боеприпасов, два склада горючего и шесть складов материальных средств.
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах десяти населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 290 военнослужащих, два бронетранспортера, 11 боевых бронированных машин, 18 автомобилей и четыре артиллерийских орудия.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение в районах семи населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Там противник потерял более 310 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и два артиллерийских орудия.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в районах трех населенных пунктов Запорожской области. Уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, три склада горючего и материальных средств.
Также за сутки, говорится в сводке, средствами противовоздушной обороны были сбиты две управляемые ракеты большой дальности "Нептун", четыре управляемые авиационные бомбы, 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 605 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
15:44Рейд в Севастополе открыли
15:28Копилка сборной РФ на Паралимпиаде пополнилась седьмой золотой медалью
15:05В Севастополе закрыли рейд
14:52125 дронов атаковали девять регионов РФ в первой половине дня воскресенья
14:43ВСУ вторые сутки атакуют Москву
14:31Пожилой мужчина погиб на пожаре в Крыму
14:16Родственникам погибшей на железной дороге в Крыму выплатят компенсацию
13:59Новости СВО: российские войска движутся вглубь обороны противника
13:27Врезался в машину на обочине: три человека пострадали в аварии в Крыму
13:09Зеленский угрожает депутатам Рады отправкой на фронт
12:38В копилке сборной России на Паралимпийских играх шестое золото
12:02В 11 селах Черноморского района выключили свет
11:37При столкновении двух трамваев в Москве пострадали 22 человека
11:20Взрывом газа в Воронежской области убило женщину
10:47Что Ширвиндт говорил о принадлежности Крыма и о тоске по Украине
10:10При реэкспозиции Ливадийского дворца используют новые технологии
09:39Без альтернативы: "Формула-1" в Бахрейне и Саудовской Аравии отменяется
09:01Атака ВСУ на Севастополь – в районе Омеги эвакуируют людей
08:52Румыния будет хранить добытый в Черном море газ в украинских хранилищах
08:17Трамп пообещал вернуть санкции на российскую нефть
Лента новостейМолния