Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260315/na-kubani-posle-ataki-vsu-gorit-neftebaza-i-povrezhdeny-lep-1154352763.html
На Кубани после атаки ВСУ горит нефтебаза и повреждены ЛЭП
2026-03-15T07:07
2026-03-15T07:09
новости
краснодарский край
нефтебаза
лэп
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051113_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7f9bc45f8473f6418c978592e6ea2f1b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. В пригороде Тихорецка в Краснодарском крае вспыхнул пожар на территории нефтебазы из-за падения обломков сбитого беспилотника. Также в районе повреждены высоковольтные линии. Об этом сообщает оперштаб Кубани.Аварийно-восстановительные работы начнут после того, как специалисты завершат осмотр территории. На месте работают оперативные и специальные службы.По предварительной информации, пострадавших нет.
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051113_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0aeb95d58bfb2930b798e48764dbc06d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
07:07 15.03.2026 (обновлено: 07:09 15.03.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. В пригороде Тихорецка в Краснодарском крае вспыхнул пожар на территории нефтебазы из-за падения обломков сбитого беспилотника. Также в районе повреждены высоковольтные линии. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
"В пригороде Тихорецка произошло возгорание на территории нефтебазы из-за падения обломков БПЛА. Также в Тихорецком районе фрагменты БПЛА повредили две высоковольтные линии", – говорится в сообщении.
Аварийно-восстановительные работы начнут после того, как специалисты завершат осмотр территории. На месте работают оперативные и специальные службы.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиКраснодарский крайНефтебазаЛЭППроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:01Атака ВСУ на Севастополь – в районе Омеги эвакуируют людей
08:52Румыния будет хранить добытый в Черном море газ в украинских хранилищах
08:17Трамп пообещал вернуть санкции на российскую нефть
07:54170 дронов ликвидировали над Крымом и регионами РФ в ночь на воскресенье
07:52ВСУ более 12 часов атаковали Москву – сбиты десятки беспилотников
07:36Белгород и округ ночью подверглись массированному ракетному обстрелу ВСУ
07:27Беспилотник влетел в многоквартирный дом в Волгограде
07:16Массированную воздушную атаку отражают в Ростовской области
07:07На Кубани после атаки ВСУ горит нефтебаза и повреждены ЛЭП
07:00Воздушная тревога в Севастополе звучала всю ночь: город отражал атаку ВСУ
00:20В Севастополе объявлена воздушная тревога
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 15 марта
22:17ПВО за 10 часов сбила 280 украинских БПЛА над территорией России
22:14В Иране после призыва Трампа рассказали об открытом Ормузском проливе
22:01В Москве убита и ограблена женщина после звонка от мошенников
21:45Угроза Украине от Ирана и налет на порт "Кавказ" - главное за день
21:05Болезнь после увольнения: как получить оплачиваемый больничный
20:47Как ужесточение правил перевозки пассажиров повлияет на транспорт в Крыму
20:09В Симферополе подросток на мотоцикле столкнулся с микроавтобусом
Лента новостейМолния