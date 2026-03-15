Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260315/minzdrav-khochet-rasshirit-spisok-protivopokazaniy-dlya-donorov-1154357255.html
Минздрав хочет расширить список противопоказаний для доноров
Минздрав хочет расширить список противопоказаний для доноров
2026-03-15T15:55
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/33/80/338014_0:274:3080:2006_1920x0_80_0_0_064bde628534c55b3c9870254f565129.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/33/80/338014_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9498afc53ad3ef2999ba660679fbcf31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
15:55 15.03.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСдача крови
Сдача крови - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Перечень ограничений для доноров крови и ее компонентов может быть изменен. Соответствующий проект приказа Минздрав представил на общественное обсуждение. Прошлый документ был утвержден 25 лет назад.
Как сообщает "Парламентская газета", в проекте уточнили алгоритм обследования доноров, противопоказания для проведения процедуры. В частности, сейчас анкета, информированное добровольное согласие, согласие на обработку персональных данных хранятся в организации службы крови пять лет после даты донации. Этот срок хотят увеличить до 30 лет на бумажном носителе и (или) 50 в базе данных донорства крови и ее компонентов. В самой анкете появился дополнительный вопрос: "Имеете ли вы инвалидность I или II группы?"
Перечень медицинских противопоказаний для сдачи крови и ее компонентов стал больше. Основанием для временного отказа в донации станет изъятие костного мозга – на 180 календарных дней; прием глюкокортикостероидов, состояние после травмы – на 14 календарных дней после окончания курса и выздоровления; прием дерматотропных средств; хирургическое вмешательство на органе зрения, стоматологические процедуры в амбулаторных условиях – на 30 календарных дней; хронические заболевания в стадии обострения – на год с момента исчезновения симптомов. Есть также ряд других временных противопоказаний
В постоянные противопоказания ввели доброкачественное новообразование головного мозга и других отделов центральной нервной системы, нарушения обмена порфирина и билирубина, минерального обмена, кистозный фиброз, атеросклероз, аневризма и расслоение аорты, воспалительные полиартрии и ряд других заболеваний.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также:
По зову сердца: в Крыму ежегодно растет число доноров крови
Крымчанка сдала кровь для пострадавшей в аварии в Таиланде туристки
Почки свиней будут пересаживать людям – в США разрешили испытания
 
Минздрав РФдонорствоНовостиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:30Крымские ученые высчитали вероятность столкновения кометы с Солнцем
17:08Ветеринары Крыма вылечили нескольких лебедей и вернули их в природу
16:43Под Севастополем обесточены два населенных пункта
16:40На Кубани потушили пожар на нефтебазе после атаки ВСУ
16:20У РФ восьмое "золото" и третье место в медальном зачете на Паралимпиаде
16:07Крымский мост: на выезде с полуострова резко выросла очередь
15:55Минздрав хочет расширить список противопоказаний для доноров
15:44Рейд в Севастополе открыли
15:28Копилка сборной РФ на Паралимпиаде пополнилась седьмой золотой медалью
15:05В Севастополе закрыли рейд
14:52125 дронов атаковали девять регионов РФ в первой половине дня воскресенья
14:43ВСУ вторые сутки атакуют Москву
14:31Пожилой мужчина погиб на пожаре в Крыму
14:16Родственникам погибшей на железной дороге в Крыму выплатят компенсацию
13:59Новости СВО: российские войска движутся вглубь обороны противника
13:27Врезался в машину на обочине: три человека пострадали в аварии в Крыму
13:09Зеленский угрожает депутатам Рады отправкой на фронт
12:38В копилке сборной России на Паралимпийских играх шестое "золото"
12:02В 11 селах Черноморского района выключили свет
11:37При столкновении двух трамваев в Москве пострадали 22 человека
Лента новостейМолния