Минздрав хочет расширить список противопоказаний для доноров
Перечень ограничений для доноров крови и ее компонентов может быть изменен. Соответствующий проект приказа Минздрав представил на общественное обсуждение... РИА Новости Крым, 15.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Перечень ограничений для доноров крови и ее компонентов может быть изменен. Соответствующий проект приказа Минздрав представил на общественное обсуждение. Прошлый документ был утвержден 25 лет назад.Как сообщает "Парламентская газета", в проекте уточнили алгоритм обследования доноров, противопоказания для проведения процедуры. В частности, сейчас анкета, информированное добровольное согласие, согласие на обработку персональных данных хранятся в организации службы крови пять лет после даты донации. Этот срок хотят увеличить до 30 лет на бумажном носителе и (или) 50 в базе данных донорства крови и ее компонентов. В самой анкете появился дополнительный вопрос: "Имеете ли вы инвалидность I или II группы?"Перечень медицинских противопоказаний для сдачи крови и ее компонентов стал больше. Основанием для временного отказа в донации станет изъятие костного мозга – на 180 календарных дней; прием глюкокортикостероидов, состояние после травмы – на 14 календарных дней после окончания курса и выздоровления; прием дерматотропных средств; хирургическое вмешательство на органе зрения, стоматологические процедуры в амбулаторных условиях – на 30 календарных дней; хронические заболевания в стадии обострения – на год с момента исчезновения симптомов. Есть также ряд других временных противопоказанийВ постоянные противопоказания ввели доброкачественное новообразование головного мозга и других отделов центральной нервной системы, нарушения обмена порфирина и билирубина, минерального обмена, кистозный фиброз, атеросклероз, аневризма и расслоение аорты, воспалительные полиартрии и ряд других заболеваний.
Донорство может стать временно невозможным после травмы или приема у стоматолога
