Массированную воздушную атаку отражают в Ростовской области
Массированную воздушную атаку отражают в Ростовской области - РИА Новости Крым, 15.03.2026
Массированную воздушную атаку отражают в Ростовской области
Ростовская область ночью и утром в воскресенье подверглась массированному воздушному удару – десятки беспилотников атаковали регион. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 15.03.2026
2026-03-15T07:16
2026-03-15T07:16
2026-03-15T07:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Ростовская область ночью и утром в воскресенье подверглась массированному воздушному удару – десятки беспилотников атаковали регион. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Воздушной атаке подвергались шесть городов: Миллерово, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Шахты, западная окраина Ростова-на-Дону, а также девять районов – Тарасовский, Чертковский, Боковский, Кашарский, Мясниковский, Неклиновский, Тацинский, Милютинский, Белокалитвинский.Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться, сообщил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ростовская область
юрий слюсарь, ростовская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Массированную воздушную атаку отражают в Ростовской области
Массированная воздушная атака на Ростовскую область – под ударом несколько районов региона
07:16 15.03.2026 (обновлено: 07:27 15.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Ростовская область ночью и утром в воскресенье подверглась массированному воздушному удару – десятки беспилотников атаковали регион. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Сегодня ночью и утром Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке. Порядка четырех десятков БПЛА отражены в городах и районах области", – проинформировал глава региона.
Воздушной атаке подвергались шесть городов: Миллерово, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Шахты, западная окраина Ростова-на-Дону, а также девять районов – Тарасовский, Чертковский, Боковский, Кашарский, Мясниковский, Неклиновский, Тацинский, Милютинский, Белокалитвинский.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться, сообщил губернатор.
"В настоящий момент продолжается работа по отражению воздушной атаки. Беспилотная опасность сохраняется", – предупредил глава региона.
