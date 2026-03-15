Копилка сборной РФ на Паралимпиаде пополнилась седьмой золотой медалью - РИА Новости Крым, 15.03.2026

Седьмую золотую медаль сборной России на Паралимпийских играх принесла лыжница Анастасия Багиян в гонке на 20 километров, сообщает Паралимпийский комитет РФ.

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Седьмую золотую медаль сборной России на Паралимпийских играх принесла лыжница Анастасия Багиян в гонке на 20 километров, сообщает Паралимпийский комитет РФ.Их результат – 43 минуты 59,1 секунды с огромным отрывом от второго места в целых 3 минуты 28.1 секунды.По итогам Игр в Италии Анастасия и Сергей завоевали три медали: золото в гонке на 10 километров, золото в гонке на 20 километров, золото в спринте, перечислили в Паралимпийском комитете РФ.И уточнили, что это седьмое золото у сборной РФ и 11 медаль на этой Паралимпиаде.

