Копилка сборной РФ на Паралимпиаде пополнилась седьмой золотой медалью
Седьмую золотую медаль сборной России на Паралимпийских играх принесла лыжница Анастасия Багиян в гонке на 20 километров, сообщает Паралимпийский комитет РФ.
2026-03-15T15:34
Копилка сборной РФ на Паралимпиаде пополнилась седьмой золотой медалью
Седьмое золото сборной России на Паралимпиаде принесла лыжница Анастасия Багиян
15:28 15.03.2026 (обновлено: 15:34 15.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Седьмую золотую медаль сборной России на Паралимпийских играх принесла лыжница Анастасия Багиян в гонке на 20 километров, сообщает Паралимпийский комитет РФ.
"Анастасия Багиян и спортсмен-ведущий Сергей Синякин – трехкратные чемпионы Паралимпийских игр-2026! Сегодня российский дуэт стал первым в лыжной гонке на 20 километров с раздельным стартом среди спортсменов с нарушением зрения", – сказано в сообщении.
Их результат – 43 минуты 59,1 секунды с огромным отрывом от второго места в целых 3 минуты 28.1 секунды.
По итогам Игр в Италии Анастасия и Сергей завоевали три медали: золото в гонке на 10 километров, золото в гонке на 20 километров, золото в спринте, перечислили в Паралимпийском комитете РФ.
И уточнили, что это седьмое золото у сборной РФ и 11 медаль на этой Паралимпиаде.
