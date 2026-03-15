Копилка сборной РФ на Паралимпиаде пополнилась седьмой золотой медалью - РИА Новости Крым, 15.03.2026
Копилка сборной РФ на Паралимпиаде пополнилась седьмой золотой медалью
Копилка сборной РФ на Паралимпиаде пополнилась седьмой золотой медалью
Седьмую золотую медаль сборной России на Паралимпийских играх принесла лыжница Анастасия Багиян в гонке на 20 километров, сообщает Паралимпийский комитет РФ.
Копилка сборной РФ на Паралимпиаде пополнилась седьмой золотой медалью

Седьмое золото сборной России на Паралимпиаде принесла лыжница Анастасия Багиян

15:28 15.03.2026 (обновлено: 15:34 15.03.2026)
 
© РИА Новости . Юрий Кочетков / Перейти в фотобанкАнастасия Багиян
Анастасия Багиян - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© РИА Новости . Юрий Кочетков
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Седьмую золотую медаль сборной России на Паралимпийских играх принесла лыжница Анастасия Багиян в гонке на 20 километров, сообщает Паралимпийский комитет РФ.

"Анастасия Багиян и спортсмен-ведущий Сергей Синякин – трехкратные чемпионы Паралимпийских игр-2026! Сегодня российский дуэт стал первым в лыжной гонке на 20 километров с раздельным стартом среди спортсменов с нарушением зрения", – сказано в сообщении.

Их результат – 43 минуты 59,1 секунды с огромным отрывом от второго места в целых 3 минуты 28.1 секунды.
По итогам Игр в Италии Анастасия и Сергей завоевали три медали: золото в гонке на 10 километров, золото в гонке на 20 километров, золото в спринте, перечислили в Паралимпийском комитете РФ.
И уточнили, что это седьмое золото у сборной РФ и 11 медаль на этой Паралимпиаде.
