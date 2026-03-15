Холодные плотные ветры в Крыму – когда на полуостров придет тепло - РИА Новости Крым, 15.03.2026
Холодные плотные ветры в Крыму – когда на полуостров придет тепло
Холодные плотные ветры в Крыму – когда на полуостров придет тепло - РИА Новости Крым, 15.03.2026
Холодные плотные ветры в Крыму – когда на полуостров придет тепло
Ближайшая семидневка не принесет Крыму серьезных штормов и опасных метеоусловий, однако некоторые перемены все же ожидают крымчан и гостей полуострова. Об этом... РИА Новости Крым, 15.03.2026
2026-03-15T20:11
2026-03-15T20:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Ближайшая семидневка не принесет Крыму серьезных штормов и опасных метеоусловий, однако некоторые перемены все же ожидают крымчан и гостей полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Усилится влияние тыловой части циклона и практически всю рабочую часть следующей недели он будет определять погодные условия, отметил он."Тыл достаточно далекий, поэтому условия относительно неустойчивые – будет облачно, с прояснениями или переменная облачность, местами возможен небольшой кратковременный дождь. Речь идет об интенсивности меньше одного миллиметра – 0,2-0,1 мм. Тем не менее будут преобладать северные, северо-восточные ветры, поэтому температура не "разгонится", а в общем-то будет четко соответствовать средним многолетним показателям", – прогнозирует специалист.По ночам, по информации метеоролога, будет от +1 до +4, в отдельные ночи от нуля до +3 градусов.Хоть ветра на следующей неделе будут, но не штормового характера, пообещал специалист."По всей видимости, после следующей семидневки начнется потепление. Я думаю, что речь идет о +2…+7 в ночное время и днем уже +10…+16 градусов. То есть потепление в последнюю, в заключительную декаду марта произойдет. Весна, конечно, опять начнет наступать по всем фронтам – больше вероятность солнца, меньше вероятности осадков. То есть погода будет более комфортная, чем это ожидается на следующей неделе", – прогнозирует метеоролог.В отношении долгосрочных прогнозов ведущий специалист ФОБОС утверждает, что апрель в Крыму будет на полтора-два градуса теплее климатической нормы."Примерно то же самое ожидается и в мае. А если представить и летний сезон, то я думаю что июнь, июль и август тоже будут с превышением нормы не более 1-3 градуса. То есть аномальной жары не прогнозируется", – сказал специалист.По количеству осадков, уточнил Евгений Тишковец, апрель, май, июль и август будут близки к норме, а в июне ожидается их дефицит."То есть вполне комфортное нас ожидает лето на юге нашей страны. А какие-то отдельные эпизоды будут сказаны в рамках краткосрочных прогнозов. А в общем не вижу никаких сильных отклонений от нормальных показателей", – подытожил специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
евгений тишковец, прогноз, центр погоды "фобос", погода в крыму, крымская погода, крым, новости крыма
Холодные плотные ветры в Крыму – когда на полуостров придет тепло

В Крыму опасных метеоусловий и серьезных штормов на следующей неделе не ожидается – ФОБОС

20:11 15.03.2026
 
Тучи и ветер
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Ближайшая семидневка не принесет Крыму серьезных штормов и опасных метеоусловий, однако некоторые перемены все же ожидают крымчан и гостей полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Усилится влияние тыловой части циклона и практически всю рабочую часть следующей недели он будет определять погодные условия, отметил он.
"Тыл достаточно далекий, поэтому условия относительно неустойчивые – будет облачно, с прояснениями или переменная облачность, местами возможен небольшой кратковременный дождь. Речь идет об интенсивности меньше одного миллиметра – 0,2-0,1 мм. Тем не менее будут преобладать северные, северо-восточные ветры, поэтому температура не "разгонится", а в общем-то будет четко соответствовать средним многолетним показателям", – прогнозирует специалист.
По ночам, по информации метеоролога, будет от +1 до +4, в отдельные ночи от нуля до +3 градусов.
"Днем температура воздуха будет колебаться от +8 до +13 с небольшими вариациями плюс-минус, поэтому такой умеренный температурный режим, соответствующий норме, вероятность незначительных осадков каждый день будет сохраняться, но очень локально, очень слабого характера. И северо-восточные плотные ветры 4-9 метра в секунду. В четверг порывы будут до 13 метров в секунду", – рассказал эксперт.
Хоть ветра на следующей неделе будут, но не штормового характера, пообещал специалист.
"По всей видимости, после следующей семидневки начнется потепление. Я думаю, что речь идет о +2…+7 в ночное время и днем уже +10…+16 градусов. То есть потепление в последнюю, в заключительную декаду марта произойдет. Весна, конечно, опять начнет наступать по всем фронтам – больше вероятность солнца, меньше вероятности осадков. То есть погода будет более комфортная, чем это ожидается на следующей неделе", – прогнозирует метеоролог.
В отношении долгосрочных прогнозов ведущий специалист ФОБОС утверждает, что апрель в Крыму будет на полтора-два градуса теплее климатической нормы.
"Примерно то же самое ожидается и в мае. А если представить и летний сезон, то я думаю что июнь, июль и август тоже будут с превышением нормы не более 1-3 градуса. То есть аномальной жары не прогнозируется", – сказал специалист.
По количеству осадков, уточнил Евгений Тишковец, апрель, май, июль и август будут близки к норме, а в июне ожидается их дефицит.
"То есть вполне комфортное нас ожидает лето на юге нашей страны. А какие-то отдельные эпизоды будут сказаны в рамках краткосрочных прогнозов. А в общем не вижу никаких сильных отклонений от нормальных показателей", – подытожил специалист.
Евгений ТишковецПрогнозЦентр погоды "ФОБОС"Погода в КрымуКрымская погодаКрымНовости Крыма
 
